Cuatro osos pardos o "grizzly" que tuvieron un "comportamiento depredador poco común" estuvieron implicados en el ataque mortal a una madre y su hija en el oeste de Canadá a inicios de noviembre, indicaron el martes las autoridades.

"Análisis forenses confirmaron que cuatro osos (...) estuvieron implicados en el ataque que causó la muerte de dos personas cerca de Bella Coola", en la provincia de Columbia Británica, según un comunicado de los servicios provinciales de protección de la naturaleza.

Los cuatro ejemplares, una madre y tres crías, fueron "abatidos", agrega el texto.

Las dos víctimas, cuyos restos se encontraron a inicios de la semana pasada, son una madre y su hija que habían salido a caminar por un sendero cerca de su domicilio.

La investigación de los agentes de protección de la naturaleza determinó que "el encuentro probablemente involucró comportamiento depredador" y agregó que los ataques mortales de osos 'grizzly' son raros .

En 2025, un grupo escolar fue atacado en la misma zona. Once personas, entre ellos algunos menores, resultaron heridos.

Las pruebas de ADN hechas a los cuatro osos abatidos confirmaron que no fueron los mismos ejemplares implicados en este ataque.

Los "grizzly" pueden mostrarse bastante agresivos en este periodo del año, cuando buscan aumentar sus reservas de grasa antes de la hibernación.