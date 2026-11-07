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El presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció este sábado el cargo de secretario de prensa al magnate Dana White, que dirige la UFC, la principal organización mundial de artes marciales mixtas.
El puesto de secretario de prensa de la Casa Blanca se encuentra vacante desde la salida el 16 de octubre de la anterior portavoz, Katie Zacharia, quien ocupó el cargo apenas por una semana.
"Tengo el gusto de anunciar que ofrecí al Gran Dana White, un violento Combatiente y Guerrero, el puesto de secretario de prensa de Estados Unidos", escribió Trump.
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Trump hizo el anuncio en su red Truth Social cuatro días después de la derrota de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato.
"Necesitamos a esta gente para defendernos de la izquierda chiflada", agregó.
El mandatario precisó que White aún no había respondido a la propuesta. "Dana, por favor, acepta el trabajo", dijo.
En junio Trump celebró su cumpleaños 80 acogiendo en la Casa Blanca un torneo de artes marciales mixtas organizado por la UFC.
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