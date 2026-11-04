TE RECOMENDAMOS
I-94: el documento que indica cuánto tiempo puedes permanecer en Estados Unidos y que ICE puede consultar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles, un día después de la victoria demócrata en las elecciones legislativas, que desconoce si el vicepresidente, JD Vance, aspirará a la candidatura presidencial republicana de 2028 para sucederlo.
"Veremos qué pasa. No sabemos quién se presentará. Hay mucha gente. Tal vez nadie lo haga. Tal vez él no se presente, no lo sé", respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca al ser preguntado por las aspiraciones políticas de Vance.
Las declaraciones se producen un día después de las elecciones de medio mandato, en las que los demócratas lograron una histórica victoria que les permitió arrebatar a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso en una señal de rechazo de los electores a Trump.
Te recomendamos
I-94: el documento que indica cuánto tiempo puedes permanecer en Estados Unidos y que ICE puede consultar
¿Qué pasa con tu dinero del Seguro Social si te mudas de Estados Unidos a México?
¿Quién es Bobby Pulido? Tiene 53 años, raíces mexicanas y fue el amor platónico de Selena
Precio del dólar hoy 4 de noviembre 2026: tipo de cambio en Banco Azteca, BBVA y Banamex
Trump acerca todavía más a Natalie Harp: le asigna un lugar en su comedor privado en la Casa Blanca
Sheinbaum rompe el silencio sobre la derrota de Trump: esto dijo de las elecciones en EU
Golpe a Trump y derrota republicana: Demócratas recuperan el control del Congreso de Estados Unidos
¿Quién es Randy Villegas? El mecánico, hijo de mexicanos, que le quitó un escaño a los republicanos en California
Los comicios abren además la carrera por la sucesión de Trump de cara a las presidenciales de 2028, a las que el actual mandatario no puede concurrir por haber cumplido ya dos mandatos, pese a que ha expresado en varias ocasiones su deseo de volver a presentarse.
Según las encuestas, los principales aspirantes a la nominación republicana son Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, aunque ninguno de los dos ha anunciado oficialmente su candidatura.
Durante la campaña electoral, Vance aseguró que todavía no ha tomado una decisión sobre sus aspiraciones presidenciales, pero expresó su confianza en que contaría con el respaldo de Trump si finalmente optara por competir.
El presidente, sin embargo, afirmó posteriormente que ambos no habían hablado sobre el asunto.
¿Quién es Xavier Becerra? El político de raíces mexicanas cuya familia llegó a California con 12 dólares
[Publicidad]