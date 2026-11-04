El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles, un día después de la victoria demócrata en las elecciones legislativas, que desconoce si el vicepresidente, JD Vance, aspirará a la candidatura presidencial republicana de 2028 para sucederlo.

"Veremos qué pasa. No sabemos quién se presentará. Hay mucha gente. Tal vez nadie lo haga. Tal vez él no se presente, no lo sé", respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca al ser preguntado por las aspiraciones políticas de Vance.

Las declaraciones se producen un día después de las elecciones de medio mandato, en las que los demócratas lograron una histórica victoria que les permitió arrebatar a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso en una señal de rechazo de los electores a Trump.

Los comicios abren además la carrera por la sucesión de Trump de cara a las presidenciales de 2028, a las que el actual mandatario no puede concurrir por haber cumplido ya dos mandatos, pese a que ha expresado en varias ocasiones su deseo de volver a presentarse.

Según las encuestas, los principales aspirantes a la nominación republicana son Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, aunque ninguno de los dos ha anunciado oficialmente su candidatura.

Durante la campaña electoral, Vance aseguró que todavía no ha tomado una decisión sobre sus aspiraciones presidenciales, pero expresó su confianza en que contaría con el respaldo de Trump si finalmente optara por competir.

El presidente, sin embargo, afirmó posteriormente que ambos no habían hablado sobre el asunto.