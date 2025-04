El presidente Donald Trump ofreció el jueves una rara crítica a Vladímir Putin, diciéndole "¡Detente!” al líder ruso después de un ataque mortal en Kiev, la capital de Ucrania.

"No estoy contento con los ataques rusos en Kiev. No son necesarios y vienen en muy mal momento. Vladímir, ¡Detente! 5.000 soldados están muriendo cada semana", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social. "¡Hagamos el acuerdo de paz!"

Rusia atacó Kiev con un bombardeo de misiles y drones que duró horas. Al menos 12 personas murieron y 90 resultaron heridas en el asalto más mortífero a la ciudad desde julio pasado.

La frustración de Trump está creciendo ya que un esfuerzo liderado por Estados Unidos para lograr un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia no ha progresado.

Trump arremetió contra el presidente ucraniano Volodímir Zelenski el miércoles y lo acusó de prolongar el "campo de matanza" al negarse a ceder la península de Crimea ocupada por Rusia como parte de un posible acuerdo. Rusia anexó ilegalmente esa área de Ucrania en 2014.

Con su afirmación de que Putin demostró "muy mal momento" con el ataque masivo, Trump pareció sugerir que el líder ruso no se estaba haciendo ningún favor hacia lograr la demanda del Kremlin de que cualquier acuerdo de paz incluya que Rusia mantenga el control de Crimea, así como del territorio ucraniano en las regiones de Luhansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón que ha tomado desde la invasión en febrero de 2022.

Más tarde el jueves, durante una reunión en la Oficina Oval con el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, Trump dijo que Crimea fue tomada de Ucrania sin lucha. También señaló que la anexión de la península ucraniana ocurrió bajo la administración del presidente Barack Obama.

Al ser preguntado sobre qué está haciendo Putin ahora para ayudar a forjar un acuerdo de paz, Trump respondió: "dejar de tomar todo el país, una concesión bastante grande".

Pero la noción es una que Ucrania y gran parte de Europa han rechazado enérgicamente, argumentando que el hecho de que Rusia deje de tomar territorio difícilmente es una concesión.

Zelenski ha repetido muchas veces que reconocer el territorio ocupado como ruso sería inaceptable para Ucrania. Zelenski señaló el jueves que Ucrania había aceptado una propuesta de alto el fuego de Estados Unidos hace 44 días como un primer paso hacia una paz negociada, pero que los ataques de Moscú habían continuado.

La crítica de Trump a Putin es notable porque Trump ha dicho repetidamente que Rusia, el agresor en el conflicto, está más dispuesta que Ucrania a llegar a un acuerdo.

"No me gustó lo que pasó anoche", declaró Trump sobre el ataque masivo de Rusia a Kiev, lo que lo llevó a criticar a Putin. "No estuve contento con eso".

En sus tratos con Zelenski y Putin, Trump se ha centrado en qué líder tiene ventaja. Putin tiene "las cartas" y Zelenski no, ha dicho Trump repetidamente. Al mismo tiempo, la nueva administración republicana ha tomado medidas hacia una línea más cooperativa con Putin, por quien Trump ha mostrado admiración durante mucho tiempo.

Trump se reunió con el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre para discutir la guerra en Ucrania, los aranceles de Estados Unidos y otros temas.

Noruega, miembro de la OTAN y fuerte partidario de Ucrania, comparte una frontera de aproximadamente 198 kilómetros con Rusia.

Gahr Støre indicó en una publicación en redes sociales el jueves que subrayaría durante las conversaciones que "el contacto cercano entre Noruega y Estados Unidos es crucial".

"Debemos contribuir a una paz duradera y justa en Ucrania", añadió.

Mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que Putin debería "dejar de mentir" cuando afirma querer "paz" mientras continúa bombardeando Ucrania.

"Sólo hay una respuesta que estamos esperando: ¿Está de acuerdo el presidente Putin con un alto el fuego incondicional?", dijo Macron durante una visita a Madagascar. Macron añadió que "la ira de los estadounidenses debería centrarse en una sola persona: El presidente Putin".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia también ofreció una respuesta medida a la crítica de Trump sobre la postura de Zelenski respecto a Crimea.

Durante las conversaciones de la semana pasada en París, funcionarios estadounidenses presentaron una propuesta que incluía permitir que Rusia mantuviera el control del territorio ucraniano ocupado como parte de un acuerdo, según un funcionario europeo familiarizado con el asunto. El tema se discutió nuevamente el miércoles durante conversaciones con funcionarios estadounidenses, europeos y ucranianos.

"El principio de la integridad territorial de Ucrania no es algo que se pueda negociar", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Christophe Lemoine. "Esta fue la posición adoptada la semana pasada y reiterada ayer en Londres en una reunión de un formato similar".

Al ser preguntado si Francia estaba de acuerdo con los comentarios de Trump de que la posición de Ucrania era culpable de prolongar la guerra, Lemoine expresó que los ucranianos han demostrado que están abiertos a negociaciones mientras Rusia continúa sus ataques.

"Más bien tenemos la impresión de que son los rusos quienes están ralentizando las discusiones", dijo.

La Casa Blanca anunció el martes que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, visitaría Moscú esta semana para una nueva ronda de conversaciones con Putin sobre la guerra. Sería su cuarta reunión desde que Trump asumió el cargo en enero.

El secretario de Defensa Pete Hegseth se reunió el jueves con el secretario general de la OTAN Mark Rutte, quien también planeó conversaciones con el secretario de Estado Marco Rubio y el asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Waltz.

Los líderes de la alianza de 32 miembros se reunirán en Holanda en dos meses. Trump los ha instado a aumentar significativamente el gasto en defensa.

En 2023, cuando la invasión de Rusia a Ucrania entró en su segundo año, acordaron que todos los aliados deberían gastar al menos el 2% del producto interno bruto en sus presupuestos militares. Las estimaciones en el informe anual de la OTAN publicado el jueves mostraron que 22 aliados habían alcanzado ese objetivo el año pasado, en comparación con un pronóstico anterior de 23.

"En 2025, necesitamos aumentar significativamente nuestros esfuerzos para asegurar que la OTAN siga siendo una fuente clave de ventaja militar para todas nuestras naciones. Nuestra continua libertad y prosperidad dependen de ello", escribió Rutte.