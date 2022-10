Una fuerte explosión destruye parte del puente de Crimea, la joya de Putin

Una fuerte explosión en el puente de Crimea, que une la ocupada península con Rusia y que ha quedado dañado, incendió este sábado las alarmas en Moscú y Simferópol, donde se sospecha que detrás de la destrucción parcial de esta infraestructura, símbolo de la anexión rusa en 2014, está Ucrania.

Según el gobernador de Crimea, Serguéi Aksiónov, se produjo el colapso de dos secciones de la parte automovilística del puente sobre el estrecho de Kerch, en el que también habrían quedado dañados 1,3 kilómetros de vías ferroviarias, según el medio Baza.

An explosion tore across Russia’s bridge across the Kerch strait to Crimea in the early hours of this morning.



The bridge is an important conduit for Russian supply routes in Ukraine and a huge source of Putin's prestige. This is a hugely damaging blow. pic.twitter.com/eWyWPn54Xw