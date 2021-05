Video. Atacan a asiáticas por usar cubrebocas en Nueva York

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ordenó este martes que la unidad de crímenes de odio de la Policía estatal ayude en la investigación de un nuevo ataque contra asiáticos en el estado, lo que considera un acto "despreciable".

Cuomo se refirió a un incidente ocurrido el fin de semana en la zona turística de Times Square en el que una mujer de la comunidad asiática, grupo étnico que ha sido blanco en los últimos meses de constantes ataques tras la crisis por la pandemia de la covid-19, fue agredida con un martillo en la cabeza.

Un vídeo de una cámara de seguridad muestra a una mujer mientras le agredía y, según la Policía, le pedía que se quitara la máscara de protección contra la covid-19, señalan medios de prensa locales.

Video from Sunday, May 2nd attack on two Asian females, 31 and 29, who were walking on the sidewalk when an unknown individual demanded they remove their masks and then struck the 31-year-old in the head with a hammer causing a laceration. Info? ☎️1-800-577-TIPS pic.twitter.com/9YMaQfUhzm