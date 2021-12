Video. Biden cambia asiento con su esposa para alejarse de Kamala Harris

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo un gesto con la vicepresidenta Kamala Harris que causó polémica y especulaciones sobre un posible distanciamiento.

Ambos líderes estadounidenses acudieron al Capitolio en Washington D.C. al homenaje organizado al senador Bob Dole, quien murió a los 98 años tras enfermar de cáncer de pulmón.

El republicano fue uno de los políticos más destacados en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX y fue candidato presidencial en 1996.

La vicepresidenta Kamala Harris llegó primero al homenaje, junto a su esposo Douglas Emhoff. Ambos se sentaron en primera fila, Emhoff cerca del pasillo, mientras la demócrata quedó junto a dos sillas vacías.

Al llegar Joe Biden, la vicepresidenta estadounidense permaneció en su lugar. El mandatario y su esposa se acomodaron, de pie, en los asientos colocados junto a Harris.

El matrimonio Biden intercambió algunas palabras y luego el presidente se movió de lugar al asiento de Jill, tratando de hacerlo sutilmente y con discreción.

La primera dama de Estados Unidos se movió al asiento de su esposo, que se encontraba junto a Kamala Harris y se mantuvo ahí en el homenaje.

El gesto de Joe Biden causó especulaciones sobre una posible ruptura entre el presidente y la vicepresidenta. Sin embargo, periodistas especializados apuntan a que es parte del protocolo de la Casa Blanca que los lugares se intercalan entre el presidente, la vicepresidenta y sus esposos.

Desde el inicio del mandato de Biden no se han reportado un distanciemiento entre los dos líderes estadounidenses.

Al homenaje a Bob Dole en el Capitolio también acudieron el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer; el líder de la minoría en la cámara alta, Mitch McConnnell; y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

In the U.S. Capitol today, we gathered to pay our respects to Senator Bob Dole, an incredible American hero. pic.twitter.com/X8cZfwkwF4