Video. Conductor discute por tema Meghan Markle y abandona programa en vivo

El presentador británico Piers Morgan, uno de los periodistas más conocidos del Reino Unido, ha abandonado su programa matinal en el canal privado ITV después de que sus duros ataques contra la duquesa de Sussex, Meghan Markle, generasen decenas de miles de quejas de espectadores.

La cadena anunció en un comunicado que "tras mantener conversaciones con ITV, Piers Morgan ha decidido que es el momento de abandonar (el programa) Good Morning Britain".

Ofcom, el regulador de los medios de comunicación en el Reino Unido, ha recibido más de 41.000 quejas de espectadores por los comentarios vertidos por Morgan, quien aseguró "no creer una sola palabra" de lo que la duquesa de Sussex había relatado a Oprah Winfrey.

Piers Morgan walks off the set of 'Good Morning Britain' when he's called out by fellow presenter Alex Beresford for his treatment of Harry and Meghan in yesterday's show. pic.twitter.com/hrvsUyVrKg