Video. Estalla pelea en tienda Ohio por comentario racista de cliente

Un hombre fue severamente golpeado con una lata de té helado después de haber insultado a un cliente negro dentro de una tienda de convenencia en Ohio.

De acuerdo con un video que se ha hecho viral en redes sociales, ambos hombres se encontraban comprando bebidas en una tienda de conveniencia cuando el hombre blanco dirigió repetidamente insultos raciales y maldiciones al otro cliente.

Poco después de que el hombre de raza negra escuchara la n-word (nigger o nigga), un apelativo racista dirigido a comunidades negras y de gran peso social, estalló la lata de té en la cara del otro hombre.

“¿A la mi*rda mi mamá? Que se j*oda tu mamá, nigga” dijo el hombre blanco al afroamericano.

“Sabes que esto es una locura. Voy a caminar hacia ti. Directo a mi casa para ti. ¡Dios!”, dijo el hombre negro.

“No estoy tratando de faltarte el respeto”, contestó el blanco.

“Entonces deja de decirlo”, respondió de nueva cuenta el hombre negro sólo para recibir más insultos raciales.

“Voy a decir nigga todo el día, todos los días. ¿Me estás tomando el pelo? ¿De dónde eres, nigga?”, continuó diciendo el hombre blanco.

El hombre negro trató de mantener la calma cerca de un minuto hasta que tomó su lata de té helado.

“¿Qué? ¿Me vas a pegar con eso? Golpéame. ¡Golpéame, nigga!”, dijo el blanco en forma de reto.

Finalmente, estrelló la bebida Twisted Tea en la cara del otro tirándolo al suelo del impacto.

La pelea continuó hasta que el hombre blanco recibió varios golpes en la cara y volvió a dirigir insultos racistas.

“No me vuelvas a decir nigga”, espetó la víctima de racismo, mismo que logró empujar a su instigador hacia el suelo y le dijo “Te pedí que no me llamaras nigga”.

Las autoridades de la ciudad identificaron a ambos hombres y dijeron que no se ha recibido cargos contra ninguno de los dos relacionados al incidente.

La golpiza ocurrió en un Circle K de la ciudad de Elyria, cerca de Cleveland, Ohio y desde que se compartió el video en la red, se ha reproducido al menos 2.1 millones de veces.

En Twitter se generaron múltiples reacciones por el incidente y hasta memes que hicieron referencia al té helado y su “poder” para detener el racismo que Donald Trump no ha podido controlar.

Incluso los usuarios utilizaron la parte del golpe para ambientarla con canciones como Uptown Funk de Bruno Mars y efectos de sonido de las campanas de box.

here's Uptown Slap You Up for all to enjoy pic.twitter.com/hz3aHmxpKq — Aspen (@Gayceon1) December 25, 2020

“Twisted Tea ha hecho más para detener el racismo que Donald Trump”, “¿Cuándo entenderá la gente blanca que no pueden decir la n-word”, “Vivo por esos memes de Twisted Tea”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Otros más aplaudieron la defensa del afroamericano y se burlaron de la golpiza que recibió el otro cliente.

Twisted Tea has done more to stop racism than Donald Trump. — Alex Price (@AlexPriceIndeed) December 27, 2020

I'm LIVING for these twisted tea memes pic.twitter.com/t3wFm7f6QD — Audrey #BLM (@lifeasaweiler) December 29, 2020

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí