Video. ¡Impactante! Calor extremo en Kansas mata miles de cabezas de ganado

Estados Unidos ha estado experimentando temperaturas extremas como parte de las recientes olas de calor con más de 40°C en gran parte de su territorio.

Los Servicios Nacionales de Meteorología (NWS por sus siglas en inglés) anunciaron que se presentaría calor excesivo durante esta semana en varios estados como Michigan, Ohio, Illinois, Indiana, por mencionar algunos.

Kansas es otra entidad que también está bajo alerta debido a la humedad y calor extremo que han cobrado la vida de miles de cabezas de ganado en los últimos días, según reportan medios estadounidenses.

El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas había reportado al menos 2 mil cabezas de ganado muertas debido al calor. El portavoz del departamento, Matthew Lara, dijo que el estimado se realizó con base a los reportes de granjeros que habían solicitado apoyo para el retiro de los cuerpos hasta inicios de esta semana.

En redes sociales se están viralizando videos de los miles de cadáveres varados en las zonas ganaderas de Kansas totalmente desérticas y bajo el brillante sol durante el fin de semana que corrió del 10 al 12 de junio.

Según la portavoz de la Asociación Ganadera de Kansas, Scarlett Hagins, el ganado está muriendo por el estrés que les genera las altas temperaturas y la sensación de humedad. Debido a que las semanas pasadas hubo corrientes de aire fresco, los animales no pudieron aclimatarse al repentino cambio.

Por su parte, una investigación hecha por la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Iowa, señaló que estos animales suelen soportar las altas temperaturas durante el día, especialmente cuando no hay humedad y suelen disipar el exceso de calor en la noche.

Debido a que el calor extremo prevalece en el estado día y noche, el ganado es incapaz de liberarlo.

En un informe hecho por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) se destacó que las olas de calor en el país han aumentado de forma considerable desde la década de los 60 hasta la actualidad.

Thousands of cattle suddenly died last weekend in Kansas. The reason given - high temperatures. pic.twitter.com/Gd0I5k5eRP