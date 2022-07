Video. Incendios en California arrasan con viviendas y desalojan a miles

El incendio forestal cerca del Parque Nacional de Yosemite (California) sigue creciendo y abarca ya 6,800 hectáreas, mientras los bomberos han contenido apenas el 10 % del fuego en medio de la destrucción de viviendas y la evacuación de miles de personas, informaron este lunes las autoridades.

El incendio Oak comenzó el viernes pasado y ha crecido sin control y rápidamente debido a la seguía y las altas temperaturas que enfrenta Estados Unidos.

La agencia estatal Cal Fire indicó este lunes que se ha confirmado la destrucción de siete estructuras residenciales al tiempo que el incendio continúa "en condiciones cálidas, secas y en terreno agreste y empinado".

Miles de residentes escaparon del incendio Oak (Roble) en las laderas de la Sierra Nevada, una región que experimenta la peor sequía en décadas.

Cal Fire indicó que se han asignado a las labores 17 helicópteros, 281 camiones de bombeo, 66 excavadora, 46 camiones cisterna, y 2.548 bomberos en esfuerzos para proteger las viviendas de las llamas que en algunos sitios alcanzan 15 metros de altura.

El incendio comenzó el viernes al sudoeste del parque cerca de la localidad de Midpines en el condado Mariposa, y para el sábado las autoridades describían un "comportamiento explosivo del fuego".

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha declarado una emergencia estatal en ese condado donde más de 3,000 personas han evacuado sus casas. El servicio de electricidad en el área se interrumpió el viernes.

