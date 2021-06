Video. Mujer estalla en contra de empleadas de restaurante en violenta pelea

Un nuevo video de disputas entre usuarios furiosos y empleados de restaurantes se está haciendo viral en redes sociales.

En esta ocasión se trata de una comensal de un restaurante McDonald 's en Revenna, Ohio que comenzó un agresivo ataque en contra de empleadas que le dijeron que no podía combinar su granizado.

La mujer, identificada como Cherysse Helena Cleveland de 44 años, se enfureció y agredió al personal del lugar cuando le dijeron que no se permitía combinar los sabores de su bebida.

En redes sociales está circulando el video en el que se muestra a la mujer empujando y golpeando a dos empleadas con violencia cuando éstas intentan evitar que se sirva de la máquina.

Durante todo el clip, la mujer agrede verbalmente a las trabajadoras tratando de abrirse paso hacia la máquina.

Las dos empleadas repetidas veces le piden que se vaya, pero ella continúa agrediéndolas.

En un momento entre la pelea, Cleveland se tranquiliza y se disculpa con ambas empleadas, pero de repente se vuelve a enojar y le quita el cubrebocas a una de ellas y comienza a aventar charolas de servilletas que encuentra a su paso.

Luego de acceder a la máquina, la mujer regresa a pelear con las empleadas detrás del mostrador, les arroja hielo encima y luego golpea a una de ellas hasta que la segunda compañera interviene.

La empleada que trató de defender a su compañera tira a Cleveland al suelo y la jala del cabello para después propinarle varios golpes.

Cuando se separan, llega la policía y arresta a la mujer de 44 años; terminan llevándosela esposada.

De acuerdo con los informes, la policía fue alertada de un cliente que estaba agrediendo al personal del restaurante.

A la mujer se le prohibió regresar al lugar, mantener distancia con sus presuntas víctimas y se le dio una fianza de $1000 dólares.

Brian Allen, el testigo que grabó el altercado, le dijo a Fox 19 que la mujer se enfureció cuando le dijeron que no podía combinar su pedido momentos antes de que iniciara la grabación.

“Me preocupaba que ella pudiera comenzar a lastimar a alguien. Entonces, comencé a grabar en caso de que la policía necesitara la cinta para cualquier tipo de evidencia del asalto”, dijo.

“Antes de comenzar a filmar, la mujer estaba pidiendo una bebida granizada y quería que todos los sabores se mezclaran en la bebida. El gerente informó a la mujer que no podían hacer eso y ella se enojó mucho. Luego decidió intentar conseguir las bebidas ella misma y fue detrás del mostrador”, añadió.

Allen le dijo al medio que se sorprendió por la actitud moderada que mostraron al inicio ambas empleadas, y que entendía las acciones que tuvieron que tomar después de las agresiones violentas de la usuaria.

“Si estuviera en sus zapatos, no habría podido mostrar la moderación que tuvieron. Se puede ver en el video que varias veces, no sólo una, ella las agredió físicamente y las empujó. No hicieron nada más que defenderse”.

