Video. Niña de 11 años pelea y escapa de secuestrador en Florida

Una niña de 11 años que esperaba el autobús del colegio en el condado Escambia (en el noroeste de Florida, EU) peleó y logro huir de un secuestrador que la amenazó con un cuchillo e incluso llegó a alzarla.

Un video de las cámaras de seguridad de la zona muestran a la niña que logró soltarse del hombre y salir corriendo.

La menor incluso tuvo tiempo de recoger su morral y pertenencias y continuar corriendo.

La Oficina del Alguacil del Condado de Escambia (ECSO), que está investigando un intento de secuestro, dijo que horas después arrestaron a un sospechoso, un hispano de unos 40 años con "cargos previos por delitos sexuales".

Surveillance video shows the moment an 11-year-old in Alabama fights off a man who allegedly tried to kidnap her as she waited at a bus stop. A suspect has been arrested in the attempted kidnapping. pic.twitter.com/BA7t94LKtW