Video. Perro incendia su casa en Missouri tras encender la estufa

Una familia dejó solo a su perro en su casa en Missouri, sin imaginar que el animal terminaría incendiando la vivienda.

De acuerdo con las autoridades, la mascota logró encender la estufa, mientras exploraba la cocina. El fuego encendió la grasa que se encontraba en un sartén sobre la estufa y las llamas se expandieron.

La familia había dejado el sartén en la estufa tras la cena de una noche anterior, de acuerdo con las autoridades.

El dueño de la vivienda, a las afueras de Kansas City, contaba con cámaras de seguridad al interior, así que toda la escena quedó grabada.

En las imágenes se observa que el perro se alza sobre la estufa y a los pocos segundos regresa al suelo. Minutos después, la cocina se llenó de humo y la estufa comenzó a incendiarse.

Además, el video muestra que el perro salió de la habitación para escapar de las llamas.

