Video. Policía esposa a adolescente negro por no tener licencia de bicicleta

Un nuevo video de de aparente abuso policial se está haciendo viral en redes sociales.

Se trata de un video en donde policías de Nueva Jersey detienen y esposan a un adolescente que se encontraba paseando en bicicleta y haciendo maniobras con sus amigos.

Según las imágenes, la policía de Perth Amboy le dice a un grupo de jóvenes que necesitan una licencia para andar en bicicleta en el vecindario antes de confiscar sus bicicletas y arrestar a uno de los jóvenes de raza negra.

En el clip de 17 minutos, que originalmente se publicó en YouTube, se escucha a uno de los policías deteniendo a los jóvenes de diferentes edades diciéndoles que están interfiriendo con el tránsito y que necesitan un permiso legal para poder viajar.

El supervisor explica con calma a los jóvenes que sólo quieren que estén a salvo, pero una oficial se acerca para decirles que les advirtió que no pueden montar bicicletas en medio de la calle.

Poco después se muestra una acalorada confrontación de palabras entre los agentes y algunos de los ciclistas que terminó con uno de ellos camino a la comisaría por negarse a seguir las órdenes.

“Vivimos en Edison”, dice uno de los afectados en el momento en que le confiscan las bicicletas. “¿Cómo vamos a llegar a Edison?”.

“Ese no es mi problema”. Bájate de la bicicleta, amigo”, le contesta uno de los oficiales.

“Se supone que ustedes tienen licencias”, dice el supervisor de la policía los muchachos, a lo que contesta uno de ellos con incredulidad y cierto espanto “¿Cuatro coches de policía para bicicletas?”.

Minutos después, otro oficial agarra el manubrio de una de las bicicletas y les pide a los jóvenes que entreguen los vehículos.

Según las normas de tránsito de Perth Amboy, se requieren permisos para todos los ciclistas que viajen en calles o carreteras.

En un comunicado obtenido por NJ.com, el presidente del Concejo Municipal de Perth Amboy, William A. Petrick, dijo que el oficial que confiscó las bicicletas “hizo lo correcto”.

Asimismo dijo que estuvo mal que los policías pusieran esposas a un adolescente negro, pero en parte les dio la razón ya que el adolescente en cuestión “no estaba cooperando” y que su detención fue una "medida protectora".

En redes sociales el video ha causado indignación entre los internautas que descalifican las actitudes de las autoridades y se han quejado la cantidad de personas que abordaron a los jóvenes de diferentes razas y edades sólo por andar en bicicleta.

This is Perth Amboy, NJ. Are the police really arresting kids over bike registrations? Does it really require this many officers to address whatever situation this is? Police CANNOT continue to be our response to EVERYTHING. https://t.co/fcrPfJNKBI