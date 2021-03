Video. Roban y arrastran por la calle a mujer asiática en California

En redes sociales está circulando un nuevo video en el que se muestra el abuso injustificado hacia personas de origen asiático en Estados Unidos.

El clip muestra a una mujer asiática que fue asaltada y luego arrastrada por automóvil en movimiento por calles de San Francisco, California.

La mujer, identificada como Clarisse de 33 años, se ve aferrada a un vehículo que transportaba a tres sospechosos que acababan de robarle su bolso.

Mientras avanza, el vehículo arrastra a la mujer a una corta distancia para después derribarla sobre el pavimento.

Según los informes, dos mujeres asiáticas caminaban por la calle Bush cuando tres hombres se acercaban detrás de ellas y les robaron los bolsos.

Tanto las mujeres como los sospechosos de asalto forcejearon por uno de los bolsos cuando uno de ellos las golpeó y pateó numerosas veces.

Cuando los sospechosos intentaron irse, una de las mujeres se aferró al auto para sacar su bolso; sin embargo, los hombres la arrastraron varios metros para después aventarla sobre el pavimento.



I spoke to a woman named Clarisse today who was walking home from church w/a friend Sunday afternoon when she was attacked at Polk & Bush Streets

(1/4) #StopAsianHate pic.twitter.com/tO5adRM4am — Dion Lim (@DionLimTV) March 23, 2021

El incidente fue grabado por un testigo, mismo que le dijo al medio Kron4 “Es bastante discordante y un poco traumático de ver. No sabíamos lo que estaba pasando, un poco sorprendidos al principio porque no sabía lo que estaba pasando”.

Hasta el momento se desconoce si la agresión fue bajo motivos raciales o simplemente fue al azar.

La policía de San Francisco se encuentra investigando el incidente y por ahora se sabe que Clarisse se dirigía a su casa desde la iglesia de dicha localidad en compañía de su amiga de 53 años cuando sucedió el ataque.

Ambas mujeres fueron tratadas por lesiones en la cara y en otras partes del cuerpo provocadas por las patadas y los puñetazos que les propinaron los ladrones. Según la policía, los moretones, raspaduras y cortes no pusieron en peligro sus vidas.

En otra publicación hecha en Twitter, se revelaron fotos tomadas por los transeúntes en donde los ladrones se aprecian encapuchados y actuando en conjunto y una foto de las lesiones en la cara de Clarisse.

3 ppl approached from behind and one grabbed her handbag. Clarisse didn’t let go. 1 suspect punched her in the face 3 times.

She struggles & hangs on to the getaway car as it’s driving away. She eventually fell into the street where bystanders help



(2/4) #StopAAPIHate pic.twitter.com/SfRJ3hR3tS — Dion Lim (@DionLimTV) March 23, 2021

“Sepa que es amado, sepa que la gente está ahí para ayudarlo”, dijo Clarisse en un mensaje para los sospechosos.

“Sé que es difícil ahora, pero tenemos que volver y tener gente en el trabajo y en la escuela para que estén ocupados de forma predictiva y no sientan que necesitan hacer cosas”, dijo la víctima.

Clarisse isn’t in much pain & her family didn’t want her to speak out. But she wanted to share her story to raise awareness of what happens in San Francisco.

To the young men: “I forgive you...& hope & pray you get what you need out of life...(3/4)



#StopAAPIHate pic.twitter.com/Dszc7N8ZBB — Dion Lim (@DionLimTV) March 23, 2021

El ataque se produce en medio de las manifestaciones en el Área de la Bahía para apoyar a personas de origen asiático que son víctimas de crímenes de odio y prejuicios raciales.

Hace unos días se dio a conocer otro caso de una anciana de origen asiático en San Francisco que fue golpeada brutalmente por un hombre mientras esperaba cruzar la calle.

Ante la inesperada agresión, la mujer se defendió con un palo de madera y envió al agresor al hospital.

Racismo contra asiáticos en Estados Unidos

De acuerdo con una reciente investigación hecha por el Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo de la Universidad Estatal de California, durante la pandemia se registró un mayor número de crímenes de odio contra estadounidenses de origen asiático en 16 de las ciudades más grandes del país.

Datos del grupo Stop Asian American Pacific Islander Hate reveló que durante el 2020 se identificaron al menos 4 mil incidentes de odio contra asiáticos en todo Estados Unidos, de los cuales cerca de mil 600 fueron en California.

