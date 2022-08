Video. Se forma impresionante tromba marina en Florida y desata miedo

Usuarios de redes sociales grabaron el momento en el que se formó una colosal tromba marina, cerca de una de las playas de Destin, Florida.

Decenas de videos muestran una columna (parecida a un tornado) que avanza con fuerza en el océano. Algunos grabaron desde lugares cercanos a la playa, otros desde sus balcones y algunos más desde la carretera.

“¡Qué mañana!”, escribió el usuario @boo_freeman al compartir uno de los videos más impresionantes en su cuenta de Instagram el martes.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), hay dos tipos de trombas: las tornádicas y las de buen tiempo.

Las trombas marinas tornádicas son tornados que se forman sobre el agua o se mueven de la tierra al agua. Tienen las mismas características que un tornado terrestre y están asociadas con tormentas eléctricas severas y, a menudo, van acompañados de fuertes vientos y marejadas, granizo grande y frecuentes rayos peligrosos.

Mientras que las trombas marinas de buen tiempo generalmente se forman a lo largo de la base oscura y plana de una línea de cúmulos en desarrollo. Generalmente no están asociadas con tormentas eléctricas. “Las trombas marinas de buen tiempo se forman en condiciones de viento ligero, por lo que normalmente se mueven muy poco”, anotan.

La tromba marina en Destin sí estuvo acompañada de una tormenta eléctrica. Fue vista alrededor de las 7:00 am ET frente a Emerald Coast, en la zona conocida como Panhandle.

