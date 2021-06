Video. Tornado arrasa con suburbio de Chicago

Un tornado arrasó con un suburbio de Chicago, dejando heridos, dañando viviendas, tumbando árboles y provocando un apagón, informaron autoridades.

Por lo menos cuatro personas resultaron heridas en Naperville, donde una docena de viviendas quedaron dañadas y varios árboles quedaron en el piso la tarde del domingo, informó el Servicio Nacional de Meteorología.

Un tornado abofeteó a la aldea cercana de Woodridge tarde el domingo, informaron funcionarios allí. Nadie resultó herido pero las autoridades pidieron a la gente evitar la zona debido a la gran cantidad de árboles y cables eléctricos caídos.

This home in Naperville in the area of 75th Street and Ranchview Drivewas completely ravished by the weather storm last night. Only thing left is furniture and debris pic.twitter.com/Y60Cm2s8js