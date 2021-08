Video. Tripulación de avión ata con cinta a pasajero que agredió a azafatas

La tripulación de un avión de la aerolínea estadounidense Frontier Airlines ató a un pasajero a su asiento con cinta adhesiva después de que agrediera supuestamente a tres azafatos durante un vuelo entre Filadelfia y Miami, indicaron este martes la policía y la compañía aérea.

El individuo, identificado como Maxwell Berry, estaba ebrio a bordo del avión, donde pidió bebidas alcohólicas, según un informe de la policía del condado de Miami-Dade.

El informe policial también detalla que Berry, de 22 años, se volcó una bebida encima, antes de ir al baño a cambiarse.

Frontier passenger allegedly touched 2 flight attendants breasts, then screamed his parents are worth $2 million, before punching a flight attendant. Frontier suspended the crew for duct taping the passenger to his seat as they landed in Miami. 22 yr old Max Berry is in custody. pic.twitter.com/4xS9Rwvafx