Videos. Ataques rusos dejan en shock a Kiev

En el bonito parque arbolado Taras Chevtchenko, en el centro de Kiev, el misil dejó un cráter profundo y desfiguró el área de juegos para niños. Un fino humo blanco se escapa aún del hoyo. Las ramas de los árboles que lo rodean están cortadas limpiamente.

Poco después de las 08H00 el lunes, dos misiles golpearon este barrio señorial, con menos de un minuto de intervalo, y a 300 m el uno del otro.

En la calle que bordea el parque, las ventanas de los edificios volaron en pedazos. Trozos de cristal cubren el suelo. La onda de la explosión arrancó la puerta de un restaurante. Los empleados se afanan ya en barrer los escombros.

En una esquina del parque, el primer ataque afectó a un cruce de calles, justo al lado de un edificio administrativo blanco de tres pisos, del cual las ventanas también volaron.

El misil creó un cráter en la calzada, levantando el asfalto. Varios vehículos estacionados al lado no son ya más que armazones torcidos y ennegrecidos.

Un periodista de AFP vio un cuerpo completamente cubierto por una manta térmica.

