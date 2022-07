“Cascadas” y severas inundaciones afectaron a Las Vegas, una de las ciudades más turísticas del mundo, luego de que una lluvia torrencial arrasó con esta región desértica de Nevada.

Al ser una zona desértica, en Las Vegas predominan los días soleados y secos. En promedio, tiene 26 días de precipitación pluvial.

Sin embargo, las alertas de inundación comenzaron a emitirse la noche del jueves, ante el pronóstico de lluvias torrenciales y de una intensa tormenta eléctrica, por parte del Servicio Nacional de Meteorología para el Valle de las Vegas.

Aunque la intensa precipitación afectó a todo el Valle, una de las zonas más afectadas fue la zona conocida como The Strip, la calle en la que se encuentran los hoteles y casinos más importantes.

En redes sociales, los habitantes y turistas compartieron imágenes de las inundaciones desde diferentes puntos.

Uno de los videos más virales fue el que se tomó en el hotel Circa Resort & Casino. En la grabación se observa que el agua se filtró y dejó “cascadas” que caían desde las pantallas del casino.

@CircaLasVegas and during a rain storm it is pouring inside the sports boom. Water is coming through a tv on the wall and pouring onto the floor. #VegasRain #Vegas #CrazyVegas pic.twitter.com/ZkGcJoO4Bf — Lineitupslots (@lineitupslots) July 29, 2022

Los usuarios de redes sociales también reportaron afectaciones en otros casinos importantes como el ubicado en el LINQ Hotel.

Otro video muestra al agua de lluvia filtrándose a través de los focos del casino del hotel Caesars Palace, mientras los visitantes eran retirados del lugar por seguridad.

En Planet Hollywood de Las Vegas la tormenta tiró pequeñas partes del techo y por ahí se filtró el agua, dejando varias cascadas por las que se filtró el agua e inundó el casino.

Caught the first panel falling pic.twitter.com/1QEJtFtVbk — David Woods (@dwoods9120) July 29, 2022

Las autoridades aseguraron que respondieron a varias emergencias por las inundaciones y la caída de árboles, pero hasta el momento no se reportan lesionados. El Aeropuerto Internacional de Las Vegas también tuvo retrasos en varios vuelos a causa de la tormenta.

En otras grabaciones se observa que el agua alcanzó altos niveles en las calles de la ciudad, dejando ríos que impidieron el paso de los automóviles.

When it rains in #LasVegas! I'm sure glad I got off the highway just before this! It was scary when driving home from dinner, though!! pic.twitter.com/dP58ge85AF — Perez (@ThePerezHilton) July 29, 2022

Las lluvias también inundaron diferentes estacionamientos situados a lo largo de Las Vegas Strip, sin que los empleados pudieran hacer algo para controlarlo.

De acuerdo con los meteorólogos, las lluvias monzónicas seguirán afectando al suroeste de Estados Unidos en los siguientes días.