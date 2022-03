Videos. Potente tornado en Nueva Orleans destruye casas y voltea autos

Al menos una persona murió, varias más resultaron heridas y más de 16,000 usuarios permanecían este miércoles sin suministro de energía eléctrica en Nueva Orleans, tras el paso de tornados que causaron devastación en el sur de Louisiana.

Los meteorólogos además han pronosticado tormentas fuertes desde el norte de Florida y el sudeste de Alabama hasta Georgia y las Carolinas, con vientos que pueden causar daño, granizo y algunos tornados.

El sistema de tormentas que ya había causado daños desde el lunes en partes de Oklahoma y Texas ha seguido su curso hacia el este y los meteorólogos advierten de condiciones peligrosas en Mississippi y Alabama.

Heartbreaking scene from New Orleans Metro. Significant damage reported in Arabi/Lower Ninth Ward. Clint, Chalmette looking towards Arabi. @weatherchannel pic.twitter.com/oZA1sI74hZ