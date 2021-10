Videos. Tornados golpean varias zonas de Oklahoma

Varios tornados golpearon Oklahoma el domingo por la noche y el lunes de madrugada, según reportes, y causaron daños, aunque por el momento no había reportes de muertes o heridos.

El mal tiempo también provocó aguaceros, rayos y viento en partes de Arkansas, Kansas, Missouri y Texas.

Las alertas por tornado y reportes de daños empezaron a reportarse en Oklahoma el domingo por la tarde. El lunes de madrugada aún no había una cifra cerrada de tornados.

Shelf cloud in Oklahoma — winds up to 82 mph & 11 reported tornadoes from Oklahoma through Missouri.



Video: @koco5news pic.twitter.com/lBLFpKzaZT