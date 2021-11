Viral. Policías alemanes hacen fitness en memorial del Holocausto

La Policía de Berlín ha abierto una investigación contra dos agentes que utilizaron el monumento a las víctimas del Holocausto para hacer ejercicios de gimnasia y se grabaron mutuamente mientras entrenaban.

Según ese medio, la acción se produjo el fin de semana del pasado Pentecostés (23 de mayo). Los policías en cuestión estaban de servicio cerca del lugar, por donde iba a pasar una manifestación, en uniforme y armados.

Aprovecharon aparentemente una pausa para hacer unos ejercicios gimnásticos apoyados en los bloques de hormigón del monumento, gesto que supuestamente ellos mismos o un compañero grabaron con un teléfono móvil.

