"Wednesday". Netflix confirma segunda temporada de la familia Adams

El fenómeno de Netflix "Wednesday", que sigue la vida de la oscura integrante de la familia Addams y es protagonizado por Jenna Ortega, tendrá una segunda temporada, que llegará cargada de misterio.

"Durante las últimas semanas he sido cazada, encantada e imitada por millones en internet. Ha sido pura tortura, gracias", narra en el adelanto el personaje de Ortega, según el video difundido por Netflix en redes sociales que anuncia la segunda parte de la historia.

La serie dirigida por Tim Burton en un principio fue planteada como una historia limitada de ocho capítulos, pero el éxito mundial que le supuso llevó a sus creadores a continuar con una segunda entrega.

Wednesday has been officially renewed for Season 2! pic.twitter.com/ekqlxP9ueW — Netflix (@netflix) January 6, 2023

Sin embargo, aun no se tiene más información sobre la trama ni los retos que la macabra hija de los "Locos Addams" tendrá que enfrentar.

La serie se convirtió en la producción en inglés más vista en una sola semana de la historia de Netflix acumulando 341,2 millones de horas de visualización, superando así a la cuarta temporada de "Stranger Things", que contaba con 335.

Tiempo después, "Wednesday" logró ser uno de los éxitos más grandes de la historia de Netflix, después de que en sus primeros 28 días al aire lograra 1.237 millones de horas vistas en la plataforma.

Esto posicionó a la producción en el puesto número 2 de los productos en inglés más populares de la compañía de "streaming".

En redes sociales la serie también tuvo un fuerte impacto pues el baile que hace la protagonista con la canción "Go Go Muck", de The Cramps, fue replicado por millones de usuarios que bailaron la coreografía disfrazados del personaje también conocido como Miércoles o Merlina en español.

Además de Ortega, "Wednesday" está protagonizada por Catherine Zeta Jones, Gwendoline Christie, Jamie McShane, Percy Hynes White, Hunter Doohan, Emma Myers, Joy Sunday y Naomi J Ogawa, entre otros.