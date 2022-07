Will Smith pide disculpas a Chris Rock: "Me siento como un mierda"

Cuatro meses después del bofetón de Will Smith a Chris Rock, el actor publicó este viernes un video en el que pide disculpas por su "comportamiento inaceptable" y ofrece a su compañero a hablar cuando éste quiera.

"Me siento como un mierda", apunta el actor en el video, su primera disculpa audiovisual pública y contundente tras el suceso ocurrido en la gala de los Óscar -Smith ya se había disculpado en un mensaje en Instagram el día después del suceso-.

"Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió es que no está listo para hablar y cuando lo esté, lo hará. Así que te lo diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar", apuntó el actor.