Anne Hathaway destila elegancia y glamour con minivestido en NY

Anne Hathaway conquistó Manhattan con su belleza y elegancia mientras asistía a un evento nocturno en Soho House en compañía de su esposo Adam Shulman.

La actriz arribó al lugar, ubicado en el almacén de Meatpacking District, destilando elegancia y glamour ataviada con un minivestido de punto en color verde oscuro, con cuello de tortuga y una abertura sobre las clavículas.

Combinó la prenda con medias oscuras minimalistas y un par de botas de charol negras hasta la rodilla, además de un abrigo holgado con diseño en blanco y negro.

Remató el look con un bolso de mano nrego de diseño acolchado de Chanel, su anillo de bodas y pequeños pendientes de diamantes.

Hathaway, de 39 años, resaltó sus rasgos con labios rojos, blush durazno, sombras ligeras en los párpados y una base de maquillaje que le dio efecto de piel de porcelana; enmarcó su rostro con un sencillo peinado, el cual iba dividido por la mitad, con mechones ligeramente alborotados sobre los hombros.

La estrella de El Diablo Viste a la Moda fue fotografiada por los paparazzis bajando de su lujosa camioneta junto a su esposo, de 40 años, a quien no soltó de la mano mientras caminaban hacia la entrada del edificio, ambos con gestos amables y Anne sonriente hacia las cámaras.

Shulman optó por un look más sencillo con un suéter azul marino de botones, un pantalón negro y tenis casuales a juego, además de un cubrebocas gris que combinó con su camisa.

Esa noche, Anne fue la anfitriona de la proyección de Los Ojos de Tammy Faye, protagonizada por Jessica Chastain, en Soho House.

En redes sociales, Chastain compartió algunas fotos de la proyección, incluidas fotografías en las que aparece abrazando a Anne.

“Proyección de The Eyes Of Tammy Faye anoche con mi esposa”, escribió la celebridad de 44 años bajo el carrete de imágenes.

A través de redes sociales, recientemente reveló que había terminado de filmar Armageddon Time, uno de sus numerosos proyectos cinematográficos en los que ha estado trabajando en los últimos meses.

El filme está protagonizado por ella y otras estrellas como Anthony Hopkins y Jeremy Strong, Robert De Niro y Cate Blanchett.

“¡Eso es un resumen de #ArmageddonTime! Qué joya de experiencia; sintiéndome muy agradecida con todos los involucrados”, escribió bajo una selfie que compartió en Instagram.

Según las primeras sinopsis, la película está basada en los recuerdos de la infancia del director James Gray, relatando su vida en Queens a mediados de la década de los 80, época en la que Estados Unidos se preparaba para la llegada del nuevo presidente, Ronald Reagan.

A mediados de año se sumergió en las grabaciones de We Crashed junto a Jared Leto y fue confirmada para participar en The Idea Of You, la siguiente adaptación de Amazon de la novela del mismo nombre publicada por Robinne Lee en 2017.

