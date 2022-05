10 datos curiosos que quizá no sabías de Adele

Adele es una de las artistas contemporáneas más famosas y exitosas de la industria musical, con varios de sus materiales discográficos en las principales listas de popularidad y millones de copias vendidas en todo el mundo.

Como motivo de su cumpleaños número 34, a continuación te dejamos 10 datos curiosos que quizá no sabías de la superestrella británica y de su exitosa carrera.

Su cumpleaños es el 5 de mayo

La cantante nació en Tottenham, Inglaterra el 5 de mayo de 1988 bajo el nombre de Adele Laurie Blue Adkins.

Creció en varias zonas de Reino Unido como Brixton y West Norwood con su madre.

Escribió una exitosa canción en 10 minutos

West Norwood fue el lugar que la inspiró para escribir uno de sus primeros éxitos del álbum 19, Hometown Glory, el cual escribió en 10 minutos cuando ella tenía 18 años.

La canción hace referencia a la vida que llevó en Londres luego de que su madre la persuadiera de abandonar la ciudad para estudiar la universidad.

Obtuvo su fama en Myspace

A diferencia de muchas celebridades británicas que se lanzan al estrellato a través de programas de talentos, Adele acudió primero a la Escuela BRIT de Artes Escénicas y Tecnología en Croydon junto a cantantes como Leona Lewis y Jessie J. A esta misma escuela asistió una de sus más grandes inspiraciones e influencias, la cantante Amy Winehouse.

Comenzó a hacerse famosa a través de algunas de sus primeras composiciones que su amigo compartió en Myspace en 2006. Fue en ese entonces que la disquera XL Recordings la notó y contrató como nuevo talento.

Adele es una de las mejores amigas de Drake

Ambos se conocieron después de que Adele asistiera a un concierto del rapero y compartiera su experiencia en Twitter señalando que fue uno de los mejores shows a los que había asistido.

Drake compartió el mensaje en redes sociales y expresó lo emocionado se se puso al leerla.

Consolidaron su amistad en 2019 cuando ambos alquilaron un boliche para pasar el rato con sus amigos en Los Ángeles.

“21” fue uno de los álbumes más vendidos del siglo XXI

Este álbum, que tiene éxitos como Rolling in the Deep y Someone like you se convirtió en uno de los más vendidos del siglo XXI tanto en Reino Unido, con 3.4 millones de copias, superando las ventas del álbum de Amy Winehouse que tenía el récord; y en Estados Unidos, con 14 millones de copias.

Ha ganado varios Grammy en una sola noche

Al igual que Beyoncé, la británica es una de las artistas que han arrasado los Grammy con numerosos premios en una sola noche.

En 2012 ganó seis premios, incluido el de la canción del año y el álbum del año.

Pero eso no es todo lo que tiene en común con la intérprete de Single ladies, Adele es una de sus más grandes fanáticas e inspiró la creación de su alter ego, Sasha Carter.

Es amante de los disfraces

En su cumpleaños número 30 organizó una fiesta bajo la temática de Titanic y se personificó de Rose, con un disfraz idéntico al vestido que usó Rose al bajar de las escaleras para encontrarse con Jack.

En 2017 se disfrazó de Dolly Parton para una fiesta que organizó alusiva a Halloween.

Otros disfraces que ha usado fue uno de La Máscara, del Capitán Garfio, e incluso se disfrazó de sí misma para engañar a sus fanáticas durante un casting para encontrar a la mejor imitadora de Adele.

Rompió el récord de Spotify con Easy On Me

Luego de una larga espera, la celebridad lanzó con rotundo éxito Easy On Me, el primer sencillo de su álbum 30.

Durante el primer día, dicha canción rompió el récord de Spotify de la canción más reproducida y debutó en el puesto 68 en el Hot100 de Billboard.

No le gusta ser famosa

En las 73 preguntas con Vogue, la cantante dijo que, si bien es una de las cantantes más famosas a nivel mundial, no le gusta su fama debido a que le incomoda ser reconocida en la calle o en cualquier lugar público en el que está con su familia o quiere mantener un perfil bajo. La fama es una de las razones por las que saca material musical con tanto tiempo entre uno y otro y se desaparece luego de lanzarlos.

Tiene un chicle de Celine Dion enmarcado en su casa

Cuando Vogue le preguntó sobre su posesión más preciada, Adele contestó que tiene un chicle de la canadiense enmarcado en su sala.

Al parecer James Corden le pidió el chicle a Celine al saber que esa su ídola y una de sus más grandes inspiraciones en su música; lo colocó en un papel y luego lo mandó a enmarcar para finalmente regalarselo a Adele.