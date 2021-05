7 estrellas infantiles que abandonaron Hollywood

Los actores infantiles muchas veces son igual e incluso más importantes que los actores adultos dentro de una producción de Hollywood.

A pesar de que en Estados Unidos las leyes sobre el trabajo infantil son bastante estrictas, los niños han podido destacar en la industria del cine y la televisión desde hace décadas con sus brillantes actuaciones, tal es el caso que hay cadenas especializadas con programas para niños hechos por estrellas infantiles como Nickelodeon y Disney.

Por lo regular, todas estas estrellas llegan al punto máximo de su carrera a una edad muy temprana y les resulta complicado mantenerla al mismo nivel en el futuro, como adolescentes o adultos, quizá por la presión, el trabajo duro o posibles abusos que sufrieron.

A continuación te dejamos con 10 celebridades infantiles que ganaron fama mundial, pero después dejaron en silencio la industria.

Mara Wilson de Matilda

La actriz se convirtió en todo un ícono de los noventa, a su corta edad obtuvo importantes papeles principales en Matilda, Miracle on 34th Street y Mrs. Doubtfire.

A pesar de la fama que logró, la actriz poco a poco se fue alejando de los reflectores y eligió dedicarse a la escuela y después a una carrera más tranquila como escritora.

Sus últimos trabajos como adulta fueron de voz para BoJack Horseman y Welcome To Night Vale’s Faceless Old Woman Who Secretly Lives In Your Home.

Rose Bagley de Los Pequeños Traviesos

El pequeño actor tuvo un gran éxito gracias a su interpretación en Los Pequeños Traviesos en 1994 que fue convocado para aparecer en otros clásicos como The Fresh Prince of Bel Air y Día de la Independencia.

Después de estos trabajos Bagley fue bajando su ritmo en Hollywood con apariciones menores en programas de televisión hasta que dejó la actuación.

Se sabe que se graduó de la Universidad Estatal de California y trabajó en Overbook Productions, empresa de Will y Jada Inkett Smith.

Amanda Bynes de The Amanda Show

La actriz comenzó su carrera a los 10 años en el programa All That, su popularidad incrementó con tal rapidez que obtuvo su propio programa llamado The Amanda Show en Nickelodeon.

Después de ello, Amanda logró mantenerse dentro de Hollywood como una adolescente aclamada, actuó en What A Girls Wants, Big Fat Liar, She’s The Man y Sydney White.

A los 24 años anunció su retiro diciendo que “ser actriz no es tan divertido como parece”.

Un par de años después se dio a conocer varios escándalos en los que estaba vinculada la actriz, arrestos por conducir en estado de ebriedad, abusos de drogas y problemas de salud mental. En 2020 fue ingresada a un centro psiquiátrico.

Ariana Richards de Jurassic Park

La actriz tenía 14 años cuando protagonizó Jurassic Park como Lex, una de las nietas del creador del parque temático. Si bien ganó bastante popularidad con esta cinta, Ariana ya presumía de una trayectoria de seis años, desde que apareció en The Golden Girls en 1987.

Luego de poner en pausa la actuación, Richards se graduó en Skidmore College y como adulta se centró en una carrera dentro del arte, hoy en día dirige su propia galería.

Danny Lloyd de The Shining

El clásico del terror fue el primer papel de de Lloyd, que ofreció una actuación impresionante a su corta edad. A pesar de haber ganado fama, el niño sólo trabajó en otros dos proyectos antes de retirarse de la industria a los nueve años.

Se sabe que como adulto es profesor de biología en Kentucky, está casado y tiene cuatro hijos.

Peter Ostrum de Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate

A los 12 años fue elegido para protagonizar el clásico cinematográfico como Charlie luego de haber sido descubierto en una obra de teatro en Cleveland.

El estudio le ofreció un contrato para tres películas, pero Ostrum se negó y se alejó de la actuación para dedicarse a la veterinaria.

Jake Lloyd

El pequeño de entonces ocho años interpretó a la versión infantil de lo que sería Darth Vader, Anakin Skywalker en ER de Star Wars en 1999 y en Star Wars Episodio I, también repitió su papel el cinco videojuegos de la franquicia.

Dejó de actuar a los 12 años y en una entrevista dijo que había sufrido acoso en la escuela por su trabajo en Star Wars.

Como adulto, Lloyd fue arrestado por una persecusión de alta velocidad y después trasladado a un centro psiquiátrico por esquizofrenia paranoide.

