7 vestidos icónicos en la historia del MET Gala

La gala del MET es uno de los eventos más cotizados y vistos alrededor del mundo.

Es su esplendorosa alfombra roja la que acapara la atención mediática por su glamour y ostentosidad, más allá del objetivo principal que es la recaudación de fondos para el Instituto del vestido y la exposición anual del Museo Metropolitano de Arte.

El paso por la alfombra es el momento ideal para que las estrellas del momento se coloquen en la mira internacional y se luzcan con lujosos y extravagantes looks de diseñadores exclusivos; además de joyas costosas, zapatillas glamorosas y elegantes peinados.

Muchas de las estrellas que desfilan frente a las cámaras suelen apegarse a la temática de la exposición temporal que abrirá el museo y albergará por un año completo, por lo que los atuendos suelen ser todo un acontecimiento y el atractivo principal.

A continuación te dejamos algunos de los mejores y más icónicos atuendos en la historia del MET Gala.

Lady Gaga, 2019

En 2019, Lady Gaga fue anfitriona del exclusivo evento neoyorquino. Uno de sus varios atuendos que lució en su paso por la alfombra roja fue un vaporoso vestido de Brandon Maxwell en color rosa fucsia.

La estrella de A Star is Born lució su excéntrico gusto por la moda con un vestido de cuello alto, amplia falda y moños sobre la cintura; agregó, además un sombrero de la misma tela, zapatos negros de plataforma, gafas solares oscuras, un paraguas a juego y exclusiva joyería de diamantes.

Remató el look con su cabellera bob corto rubio peinado en marcadas ondas y flequillo.

Rihanna, 2018

La cantante y empresaria sabe cómo impactar en cada aparición pública, en espcial aquellas en las que puede sacar su máximo talento en la moda y gusto por las extravagancias.

En 2018 arribó a la alfombra roja con un look inspirado en el papa de Maison Margiela y tazones de cristales de Christian Louboutin.

El outfit causó tanto impacto que los fanáticos en redes sociales y críticos de la moda la coronaron como la mejor vestida de dicha edición y una de las mejores vestidas en la historia del MET.

Su conjunto constó de un vestido strapless corto plateado, además de un abrigo plateado con perlas y lujosas cuentas bordadas a mano a jeugo con un mitra alta también bordada.

Billie Eilish, 2021

La cantante del momento se presentó el la MET Gala de 2021 ataviada con un vestido estilo princesa de Oscar de la Renta en color durazno. Tanto el look como el maquillaje y el cabello fueron una total inspiración en Marilyn Monroe y al vestido que llevó a los Oscar de 1951.

Donatella Versace, 1996

La diseñadora principal y heredera del imperio Versace asistió a una gala del MET ataviada con uno de los vestidos que su hermano Gianni diseñó especialmente para ella.

El vestido, que ahora es todo un referente de la cultura pop e inspiración para las nuevas colecciones de la marca de moda, constó de diseño bondage hecho con cuero negro, cinturones y broches de oro.

Beyoncé, 2015

Ataviada en Givenchy, la cantante acaparó la atención de propios y extraños durante la gala de 2015.

Su vestido combinó un estilo atrevido y a la vez elegante con transparencias en la falda y torso, además de bordados de pedrería fina en todo el vestido, en especial en el pecho y la cadera.

Complementó el look con joyería de varios millones de dólares, una cola de cabello alta y maquillaje en tonos bronceados.

Claire Danes, 2016

La actriz arribó a la gala junto a su esposo Hugh Dancy ataviada con un diseño exclusivo de Zac Posen, el cual imitó el estilo y belleza de la Cenicienta.

El vestido constó de un vestido de corte princesa azul cielo con escote strapless y detalles drapeados sobre el frente de la cintura.

Un detalle sorpresa que dejó a los presentes sin aliento fue la forma en que brilló cuando las luces se apagaron. El uso de la tecnología de Posen se apegó a la temática de dicho año, ManusXMachina: Fashion in an Age of Technology.

Blake Lively, 2018

Como todo un ícono de moda neoyorquino, Blake Lively brilló en su paso por la alfombra roja del MET en 2018, la cual tuvo como tema “Cuerpos celestiales: la moda y la imaginación católica”, con un elegante y bello maxi vestido de Atelier Versace en color carmesí con dorado.

Según los informes, el vestido fue hecho durante 600 horas de trabajo a mano. Además usó joyas valuadas en $2 millones de dólares, un halo colocado sobre su peinado con más de 100 quilates de diamantes, pendientes de esmeraldas y su anillo de compromiso de Lorraine Shwartz.