El actor alemán Christian Oliver y sus dos jóvenes hijas murieron en un accidente aéreo en la región del Caribe, informó la policía local este viernes.

Oliver, quien compartió pantalla con George Clooney en "Intriga en Berlín" y en la comedia de acción "Meteoro, la película", iba a bordo de un avión monomotor con sus dos hijas el jueves, informó la policía real de San Vicente y las Granadinas en un comunicado.

La aeronave se estrelló en el mar Caribe poco después de despegar.

Pescadores, buzos y la guardia costera llegaron al lugar de la tragedia, donde cuatro cuerpos fueron encontrados.

Oliver, de 51 años, murió junto a sus hijas Madita, de 10, y Annik, de 12, además del piloto Robert Sachs.

El avión viajaba desde Bequia, una isla del archipiélago de las Granadinas, hacia Santa Lucía poco después del mediodía del jueves.

Esta semana Oliver publicó en Instagram una foto de un atardecer en una playa con la leyenda: "¡Saludos desde algún lugar en el paraíso! En honor a la comunidad y al amor ... 2024 ¡aquí vamos!".

Oliver, nacido Christian Klepser, figuraba en unos 60 programas de televisión y películas, incluyendo un rol menor en "Operación Valquiria", protagonizada por Tom Cruise.

Al comienzo de su carrera, participó en la serie de televisión "Saved by the Bell: The New Class" y también actuó en "El club de las niñeras".