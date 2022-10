Actriz de ‘American Pie’ se luce con atuendo de encaje a los 46 años

La actriz Tara Reid deslumbró al acudir a un evento de la Semana de la Moda Vegana, que se realiza en la ciudad de Los Ángeles, en California.

La estrella de las cintas de American Pie cautivó al usar unos pantalones holgados con tela en tono negro brillante y una blusa de tela de encaje transparente en colores negro y azul claro, lo que dejó ver parte de su sostén y su abdomen.

El conjunto que lució la celebridad estadounidenses pertenece a la marca Vegan Tiger, una empresa coreana que produce ropa libre de crueldad animal.

Reid, de 46 años de, complementó su look con unos enormes tenis negros con detalles blancos.

La actriz lució su clásica cabellera rubia platinada y su rostro lo maquilló con tonos rojos en los labios y oscuros en los párpados.

En la alfombra roja de uno de los eventos desfiló en compañía de Taryn Manning, actriz de la serie Orange Is The New Black.

"Amé acudir a la Semana de la Moda Vegana con mi mejor amiga", escribió Tara Reid en su cuenta en Instagram.

Tara fue una de las estrellas de las películas adolescentes de inicios de milenio y ha impulsado una campaña en redes sociales para que se realice una secuela de la cinta Josie and the Pussycats, que protagonizó con Rachael Leigh Cook y Rosario Dawson.

Mientras tanto, la actriz tiene más de 10 proyectos en marcha, pues asegura que quiere reponer el tiempo que pasó alejada de Hollywood.

