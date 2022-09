“Ahora es mi turno”; Gisele Bündchen rompe el silencio sobre relación con Tom Brady

La decisión de Tom Brady de regresar a las canchas de la NFL tras anunciar su retiro de la NFL repercutió en su vida personal y de pareja con la modelo Gisele Bündchen.

Y es que días después de que el jugador, de 45 años, retomara sus compromisos con los Buccaneers de Tampa Bay para la temporada 23, se reveló que él y su esposa habían tenido “peleas acaloradas” que llevaron a la modelo a irse a Costa Rica con sus hijos y dejar al jugador en Florida.

Regresó a Florida poco antes de que iniciara la temporada de la liga, incluso le envió un mensaje público de apoyo a su esposo ahora que volvería a jugar con los Tampa Bay Buccaneers.

En una nueva entrevista con ELLE, la supermodelo brasileña habló por primera vez y de forma directa sobre su relación con la estrella de la NFL, señalando que era su turno de revivir su carrera dentro de la industria luego de haberse dedicado por años a su esposo y a sus hijos.

Además, dijo que desearía que Brady estuviera más presente en la educación de sus hijos en lugar de seguir jugando.

En la entrevista señaló que le ha dado todo su apoyo para que continuara con su carrera como estrella de la NFL y que estaba feliz de lo que ha logrado, pero que también le preocupa por la rudeza del futbol americano.

“Creo que este es el sistema en el que hemos estado viviendo. Eso es lo que la sociedad ha aceptado y lo que la sociedad no ha aceptado. Obviamente, tengo mis preocupaciones: este es un deporte muy violento, y tengo a mis hijos y me gustaría que él estuviera más presente”, dijo.

“Definitivamente he tenido esas conversaciones con él una y otra vez. Pero en última instancia, siento que todos tienen que tomar una decisión que funcione. Él también necesita seguir su alegría”.

Agregó que en los últimos años se dedicó a seguir a su esposo y cuidar de la familia mientras él hacía lo suyo profesionalmente. Ahora está lista para dedicarse a su vida profesional y volver a su carrera en la que algún momento vio su más grande éxito a nivel mundial

“He hecho mi parte, estar allí para Tom. Me mudé a Boston y me concentré en crear un capullo y un ambiente amoroso para que mis hijos crecieran y estuvieran allí apoyándolo a él y a sus sueños. En este momento de mi vida, siento que he hecho un buen trabajo en eso. Tengo una lista enorme de cosas que tengo que hacer, que quiero hacer. A los 42, me siento más conectada con mi propósito”, señaló.

Y agregó: “Me siento muy realizada, como madre y como esposa. Y ahora va a ser mi turno”.

Let’s go @TomBrady ! Let’s go Bucs ! — Gisele Bündchen (@giseleofficial) September 12, 2022

Las teorías de pronta separación y la información sobre sus discusiones filtradas a Page Six surgieron luego de que el jugador se arrepintiera de su retiro ya anunciado.

Una fuente le dijo al medio estadounidense que la millonaria pareja se encuentra en una “pelea en este momento” y que desde que Tom decidió no dejar la NFL, ambos suelen tener “series de discusiones” con frecuencia.

Según el insider, Gisele y Tom acordaron su retiro para dedicarse a la familia y crianza de sus dos hijos, Benjamin y Vivian.

“Habían acordado que se retiraría para centrarse en la familia, luego él cambió de opinión”, agregó la fuente. “Gisele siempre ha sido la que está con los niños”.

En su regreso a las canchas para la pretemporada, Tom reveló que se había tomado algunos días de descanso desde el inicio de los entrenamientos para atender asuntos personales, aunque no especificó sus problemas.