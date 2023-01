Alejandro Sanz apoyó así a la "loba" de Shakira por tema contra Piqué y Clara

Uno de los mejores amigos de Shakira es Alejandro Sanz, además de ser su fanático número uno, colaborador y, a ojos de los fanáticos, su alma gemela.

Cuando colaboraron juntos en los éxitos La torura (2005) y Te lo agradezco, pero no (2007), los artistas dejaron ver la increíble química que hay entre los dos y la buena relación que construyeron como amigos, misma que ha durado hasta este momento.

Su estrecho vínculo ha hecho que él la catalogue como su "planeta favorito”, hable de ella con admiración y respeto, pero sobre todo que la apoye en cualquier proyecto o lanzamiento de nuevos hits.

Tras el lanzamiento del que promete ser el nuevo himno de las rupturas y del empoderamiento femenino tras una infidelidad, Sanz expresó su apoyo hacia Shakira con un breve, pero directo tweet.

Haciendo referencia a las vocalizaciones que hace la cantante cuando se llama loba, Alejandro dejó claro que está de su lado y que le gustó el sencillo, hasta ahora llamado Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

“Auuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!”, escribió el español, a lo que los fanáticos respondieron positivamente y agradeciendo el cariño que le tiene a Shak, incluso hubo quien destacó que ambos son el uno para el otro y sugirió que deberían estar juntos, a pesar de que él tiene una relación amorosa con la pintora Rachel Valdés.

Auuuuuuuuuuuuu!!!!!!!! — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 12, 2023

“Maestro, en verdad le digo. Vaya por ella y llévela a la luna por nosotros”, “Es tu momento, Ale”, “Te amo. Gracias por estar siempre para nuestra hermosa Shakira”, fueron algunas respuestas que recibió a su tweet.

En la misma publicación los fanáticos compartieron también su emoción por el sencillo y su rencor hacia Gerard Piqué con decenas de memes y las frases más icónicas y referencias de la canción.

Clara-mente un nuevo golpe de Shakira a Piqué

Shakira le dio otro golpe bajo a Gerard Piqué a través de la nueva canción que hizo junto al productor argentino Bizarrap y que lanzó la tarde del miércoles 11 de enero.

En la letra, la cantante se dirigió a su ex con una frase directa y contundente que la que se describió como una mujer empoderada, que merece más que una pareja infiel.

“Soy demasiado grande para ti”, canta Shakira en un fragmento para después decir: “Soy demasiado grande para ti, por eso estás con alguien igualita que tú”, haciendo referencia a Piqué y a su novia Clara Chía, de 23 años, con la que la engañó durante más de un año antes de separarse.

Y la canción continúa: “Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-pique”.

Letra de Shakira BZRP Music Sessions 53.

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Oh-oh (Oh-oh)

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción

Tanto que te las das de campeón

Y cuando te necesitaba diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato

Que yo debí botar ese gato

Una loba como yo no está pa' novato'

Una loba como yo no está pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh

Esto es pa' que te mortifique', mastique' y trague', trague' y mastique'

Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliquе'

Entendí que no es culpa mía quе te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Tiene nombre de persona buena

Claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Claramente

Es igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh

Del amor al odio hay un paso

Por acá no vuelva', hazme caso

Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

'Tás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelera'o, dale despacio

Ah, mucho gimnasio

Pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven

Aquí me siento un rehén, por mí todo bien

Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también

Tiene nombre de persona buena (Uh-uh-uh-uh)

Claramente no es como suena (Uh-uh-uh-uh)

Tiene nombre de persona buena (Uh-uh-uh-uh)

Y una loba como yo no está pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh

Uh-uh-uh-uh (Pa' tipos, pa'-pa'-pa' tipos como—)

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh (Pa' tipos, pa'-pa'-pa' tipos como—)

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh

It's a wrap

Oh-oh, oh-oh

Ya está, chao