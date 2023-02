Autoridades de salud de Estados Unidos han emitido una “alerta de salud grave” después de que se reportara en todo el país un aumento significativo de un "virus estomacal extremadamente resistente” a los medicamentos.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) señalaron que esta infección es altamente contagiosa de la bacteria Shigella, que ataca a los intestinos y causa diarrea inflamatoria.

Los CDC señalaron en su alerta que Shigella es resistente a la mayoría de los antibióticos recomendados con regularidad en Estados Unidos o XDR, lo que podría dificultar el tratamiento para curar a personas con esta bacteria.

XDR significa a una infección que no responde a los antibióticos como azitromicina, ciprofloxacina y ceftriaxona, por mencionar algunos.

Asimismo, Shigella se transmite con facilidad y “pueden propagar genes de resistencia a los antimicrobianos a otras bacterias entéricas”.

Los aumentos de casos se identificaron en 2022, con una cantidad promedio de 450 mil infecciones. Tanto los diagnósticos, tratamiento y seguimiento méxico le cuesta a Estados Unidos un estimado directo de $93 millones de dólares.

En 2022 al menos el 5% por ciento de los casos reportados fueron por Shigella XDR extremadamente resistente.

Las personas vulnerables a enfermar por Shigella son niños pequeños, personas homo o bisexuales, personas sin hogar, viajeros internacionales y personas con VIH.

Los CDC dijeron en su alerta sanitaria que sólo los especialistas médicos deben sugerir los tratamientos adecuados, incluidos antibióticos, para tratar la enfermedad desencadenada por Shigella: shigelosis.

¿Qué es la Shigella?

La bacteria Shigella provoca shigelosis, que es una enfermedad diarreica que incluyen síntomas como fiebre, diarrea, a veces con sangre; dolor de estómago, y constante sensación de defecar aunque no haya heces en los intestinos, dicen los CDC.

Los síntomas suelen durar entre 5 y 7 días y comienzan a aparecer uno o dos días después de la exposición.

Estas bacterias se encuentran en las heces de personas enfermas de diarrea y duran hasta una o dos semanas después de la desaparición de la diarrea.

La forma más común de propagación de Shigellas son a través del contacto con superficies que hayan estado expuestas a ellas como manos sucias que tocan la comida o que tocan la boca, tocar superficies con bacterias provenientes de heces de una persona enferma como juguetes, el grifo del baño, muebles para cambiar pañales o recipientes para desechar pañales.

Las personas también pueden enfermar por comer alimentos preparados por una persona enferma de shigelosis, tragar agua al hacer actividades recreativas como nadar en piscinas, lagos o ríos.

Se sugiere que las personas diagnosticadas o con sospecha de shigelosis se queden en casa, no preparen alimentos, no cuiden de niños pequeños o adultos vulnerables, no tengan relaciones sexuales y no utilicen lugares recreativos con agua como piscinas, jacuzzis, parques acuáticos, playas, lagos o ríos.

Asimismo, deben lavarse las manos con frecuencia durante al menos 20 segundos antes de enjuagarlas.