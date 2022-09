Amenazas de muerte y drogadicción; el lado oscuro de ‘Barney y sus amigos’

Un nuevo documental centrado en la existencia de Barney y sus amigos y del personaje principal, el dinosaurio Barney, será lanzado en streaming revelando sus secretos más oscuros.

El programa original de Peacock terminará con la infancia de la generación millennial, que creció viendo el programa infantil en la televisión, con testimonios e historias de primera mano de empleados y actores que experimentaron ciertas atrocidades durante todo el tiempo que duró al aire.

I Love You, You Hate Me (Te amo, me odias) será el documental de dos partes que expondrá los recuerdos de amenazas de muerte de Bob West, quien interpretó al icónico dinosaurio entre 1992 y 2010.

“Fueron violentos y explícitos, la muerte y el desmembramiento de mi familia. Iban a buscarme y me iban a matar”, testifica West haciendo referencia al odio que recibió el programa en general.

Mientras los actores principales y los pequeños, como Demi Lovato y Selena Gomez, aparecían como una gran y feliz familia, el programa continuamente experimentaba ataques que sugerían la muerte de Barney, con fotos y videos del muñeco incendiándose o experimentando agresiones explícitas.

Las imágenes violentas eran una confrontación al concepto educativo, de aceptación e inclusión que quería reflejar el programa para los niños.

El objetivo del proyecto de Peacock es narrar el auge del programa, las reacciones negativas y violentas y la “necesidad humana de odiar”. Es por eso que su título Te amo, me odias fue puesto como una versión más cruda de la íconica canción estelar "Te quiero yo, y tú a mí" que actualmente tomá más sentido y que "indica que esos noños de seis años ya son adultos".

“A medida que destaca los comienzos de la cultura del odio de hoy en día, este documental rastrea la creación del personaje y cómo afectó a las personas más cercanas a él, examinando el impacto sorprendente y persistente que el 'Gran Dinosaurio Púrpura' dejó en la sociedad estadounidense”, dijo en un comunicado Joel Chiodi, director de documentales y vicepresidente sénior de estrategia en Scout Productions.

Por su parte, el documental también narrará los rumores que sugirieron que el actor de Barney escondía drogas en su cola, mismas que consumía dentro del set de grabación.

Al parecer no eran una familia feliz en la producción después de todo. Hacia el final del tráiler lanzado en internet se toca el tema sobre tiroteos en el set.

“No creo que puedas pensar que alguien iría y le dispararía a alguien más”. Se cree que esta frase está relacionada con las amenazas de muerte hacia los actores, pero también con el hijo de la creadora del programa, Sheryl Leanch, que fue acusado de dos cargos de agresión con arma de fuego y por dispararle a un vecino varias veces durante una discusión en 2013.