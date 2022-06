Anna Ferro, la esposa y último amor de Fernando del Solar

Luego de enfrentar una dura batalla contra el cáncer de linfoma y problemas de salud posteriores, se confirmó el fallecimiento de Fernando el Solar a través de un mensaje difundido por Venga la Alegría, programa de TV Azteca en el que trabajó por años.

Hasta el momento, se desconocen las razones de su muerte, aunque se ha destacado que tuvo recaídas y problemas de salud vinculados al cáncer superado.

Asimismo, la noticia ha causado conmoción debido a que estaba ocupado atendiendo compromisos laborales como su gira de conferencias motivacionales y de supervivencia por toda la República mexicana.

De hecho, en su cuenta de Facebook, al menos una hora antes de los fatales informes, se anunció que su próxima conferencia La Felicidad eres tú, que sería en Mérida, fue pospuesta a julio.

Además de sus trabajos, Fernando se encontraba disfrutando de los primeros meses de matrimonio con la instructora de yoga Anna Ferro, de orígenes mexico-italianos.

TAMBIÉN LEE: El último mensaje de Fernando Solar en Instagram fue para despedir a su padre

Anna Ferro, la esposa de Fernando del Solar

El pasado 22 de abril, Fernando y Anna contrajeron matrimonio dentro de un lujoso hotel en Cancún frente a la playa luego de casi un año de haberse comprometido y casi tres años de noviazgo.

En redes sociales, del Solar compartió una foto de ambos con la playa de fondo y el alegre mensaje: “Finalmente, después de pedirle matrimonio… me casé con este bombón, Anna Ferro, en el mismísimo paraíso. Fue el 22 de marzo y me dio el 'Sí'… triunfamos”.

Por su parte, la instructora de yoga puso en Instagram un video en el que expresó su felicidad por haberse casado: “¡Qué felicidad, estoy emocionada! Estamos muy felices, yo estoy muy contenta, muy feliz. Creo que nunca antes había estado tan contenta, tan relajada y tan confiada de la decisión que había tomado, que tomé", dijo.

Anna Ferro y el presentador de Azteca se conocieron en 2016 a través de una clase de yoga a la que él asistió. Luego de ello comenzaron a salir y finalmente se hicieron pareja.

Pasaron casi dos años hasta que el conductor reveló su relación a ojo público.

En sus últimos años, con la lucha del cáncer y los problemas desencadenados, Ferro fue quien acompañó al actor e incluso ambos colaboraron hasta el final laboralmente, uniendo fuerzas en la gira de conferencias de él en segmentos especiales que ella tenía.

Antes de casarse con Ferro, Fernando estuvo casado con la presentadora Ingrid Coronado con quien tuvo dos hijos y se vinculó amorosamente con la actriz Alejandra Prado y la conductora Ivette Hernández.

Fallecimiento de su padre

La muerte del querido conductor argentino, que conquistó corazones en México desde inicios de los dos mil se produjo casi 15 días después del deceso de su padre Norberto Cacciamani.

Fue en Instagram que el también actor publicó un video collage con imágenes de él y su padre, además de un mensaje de confirmación sobre su muerte y palabras de dolor por su pérdida.

"Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver mas a mi viejo... Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias. Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores. ¡A volar hasta tierras altas papá! Siempre vivirás en mí, TE AMO”, escribió Fer.