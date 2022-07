Anna Ferro, narra los últimos momentos de Fernando del Solar antes de morir

Luego de noticia del fallecimiento de Fernando del Solar, que impactó el mundo del espectáculo y de los medios de comunicación, Anna Ferro, su esposa, dio algunos detalles de cómo fueron los últimos momentos del querido conductor.

Durante una entrevista vía telefónica con los conductores de Venga la Alegría, programa en donde del Solar alcanzó los cuernos de la luna, la instructora de yoga reveló que el también actor “luchó hasta el último momento y se fue tranquilo y se fue feliz y en paz”.

Ferro dijo que le lloraría durante este proceso de duelo y posteriormente se dedicaría a honrarlo.

Luego reveló que Fernando, días antes de morir, le dijo lo especial que había sido ella para él, haciendo referencia a su reciente matrimonio. “Eres a la única mujer que me le he declarado, porque todas las demás se me habían declarado”.

En ese momento Anna reveló que Fernando había estado en terapia [intensiva] y que le preguntó si recordaba lo que le había contado antes. “Sigues siendo ella, la única”. Anna continuó diciendo en la entrevista que “y sigue siendo él el único en mi corazón”.

Anna se enlazó al foro del programa llorando y esforzándose por informar al público y amigos del conductor sobre lo sucedido. “No estoy”, respondió cuando Sergio Sepulveda la saludó al inicio preguntándole cómo estaba.

Reveló que no quería dar detalles sobre la pérdida de Fernando y quería llevar el proceso de forma privada, pero se sentía con el compromiso de hacerlo porque Venga la alegría fue su casa y el público y sus compañeros habían sido su familia duante años.

“No lo olviden, no olviden su sonrisa. Sigamos sembrando ‘Arriba los corazones’”, dijo Ferro en referencia a la famosa frase que del Solar hizo propia con su energía, alegría constante y ganas de vivir a pesar del cáncer que le diagnosticaron en 2012.

Más adelante en la entrevista, Sepúlveda destacó que Ferro había sido una persona importante en la vida de Fernando, quien lo ayudó y le cambió la vida. “Veíamos a un Fer radiante. Si siempre lo fue con esa sonrisa (...), de verdad tú le ayudaste, tú lo reconstruiste y eso como amigos, como compañeros siempre te lo vamos a agradecer”.

Fue Roger González quien lanzó el tema sobre las enseñanzas que le dejó del Solar de forma personal y profesional y que le preguntó a Anna sobre los aprendizajes que le dejó: “¿Con qué aprendizaje te quedas, Anna?”.

“Uno, es el amor de mi vida. Jamás había conocido un ser humano como él, tan noble, tan desprendido de todo. ¿Qué me quedo de él? La enseñanza. Todos los días estudiaba y luchaba por seguir adelante y mejorar. Nunca se cansó, nunca se cansó. Su lucha y su sonrisa y su amabilidad es con lo que yo me quedo”, respondió la especialista en yoga.

¡Con mucho respeto nos enlazamos en vivo con Anna Ferro, esposa de nuestro querido Fernando del Solar, para compartir con ella el dolor de su fallecimiento! #ArribaLosCorazones >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ #VLA pic.twitter.com/B6rqYO1EFp — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 1, 2022

Antes de finalizar el enlace en vivo, Flor rubio le preguntó a Anna sobre la muerte del padre de Fernando, sucedida días antes.

“Hace tres semanas se fue su papá, y Fer… se invadió su corazón de mucha tristeza y creo que eso le costó mucho a él [a Fernando]. Ahora está con él”, agregó.

Fernando del Solar cayó en coma dos veces antes de conocer a Anna Ferro, según destacó Ricardo Cazares. Desde 2012 enfrentó una ardua lucha contra el cáncer de linfoma y años más tarde informó que ya lo había superado, pero todavía le quedaban secuelas e importantes recaídas.

Anna Ferro, la esposa de Fernando del Solar

El pasado 22 de abril, Fernando y Anna contrajeron matrimonio dentro de un lujoso hotel en Cancún frente a la playa luego de casi un año de haberse comprometido y casi tres años de noviazgo.

Se conocieron en 2016 a través de una clase de yoga a la que él asistió. Luego de ello comenzaron a salir y finalmente se hicieron pareja.

En sus últimos años, con la lucha del cáncer y los problemas desencadenados, Ferro fue quien acompañó al actor e incluso ambos colaboraron hasta el final laboralmente, uniendo fuerzas en la gira de conferencias de él en segmentos especiales que ella tenía.