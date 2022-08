Anne Hathaway protagonizará película basada en libro inspirado en Harry Styles

Harry Styles y Anne Hathaway son dos de las estrellas más queridas por los fanáticos, el cantante por su trabajo en la música principalmente y la actriz por sus éxitos en la taquilla mundial.

Un nuevo proyecto cinematográfico está vinculando a estas dos celebridades, según informes del medio especializado Deadline.

Se trata de la adaptación cinematográfica del libro The Idea Of You, escrito por Robinne Lee bajo la completa inspiración en Harry Styles cuando éste pertenecía a la famosa banda One Direction.

El libro fue lanzado dos años después de su salida del grupo, en 2016. Tras salir a la venta no obtuvo gran reconocimiento, pero su popularidad se fue elevando poco a poco con el paso de los años hasta ahora.

Vogue describió la obra como “un éxito durmiente” cuando Lee afirmó que el libro “no se supone que sería sobre Harry Styles.

La autora dijo que la idea principal del libro era contar la historia de Sophie, una mujer que se redescubre a sí misma tras una separación; sin embargo, eligió elementos del estilo, carácter y profesión de Harry para crear al personaje masculino principal: un cantante de 2 años llamado Hayes Campbell.

“Se suponía que era una historia sobre una mujer que se acerca a los 40 y reclama su sexualidad y se redescubre a sí misma, justo en el punto en que la sociedad tradicionalmente descarta a las mujeres como deseables, viables y completas.

En una entrevista separada, la autora dijo: “Estaba despierta hasta tarde viendo videos musicales en YouTube cuando me encontré con el rostro de un chico que nunca había visto en una banda a la que nunca le había prestado atención, y era tan estéticamente perfecto que me tomó por sorpresa”.

Según la sinopsis del libro, Sophie se separa de su esposo debido a que él se enamora de una chica más joven. En un concierto masivo Sophie conoce al vocalista de la banda August Moon, que es Hayes Campbell.

La producción de la película romántica comenzará en octubre de 2022 bajo la dirección de Michael Showalter, director de películas como The Eyes Of Tammy Faye y The Big Sick. Amazon Prime Video será el servicio streaming que tendrá la película en sus manos.

Otras actrices, guionistas y cineastas que están involucradas en hacer posible esta película son Jennifer Westfeldt, Cathy Schulman, Gabrielle Union, Kian Gass, Eric Hayes, Jordana Mollick y la autora Robinne Lee.

Hasta el momento sólo Anne Hathaway ha sido confirmada como la protagonista de la película de romance. Asimismo, todavía no hay fecha de estreno, detalló Deadline.