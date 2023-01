Anya Taylor-Joy conquista los Golden Globes con atuendo amarillo de impacto

La actriz Anya Taylor-Joy deslumbró al desfilar por la alfombra roja ataviada con un espectacular vestido perteneciente a la colección pre-fall de Christian Dior.

La estrella británico-argentina fue el centro de los reflectores al lucir el conjunto de dos piezas, compuesto por un top amarillo bandeau sin tirantes y una falda larga y ajustada a su cintura.

Completó su look con sandalias joya. Llevó gargantillas y brazaletes de oro, además de aretes de flores de diamantes. La actriz resplandeció con una cabellera rubia platinada perfectamente lacia y manicura dorada de espejo.

Con este atuendo, dejó al descubierto su abdomen plano y silueta delgada.

Foto: AFP

Anya Taylor-Joy fue acompañada por su esposo, el músico Malcolm McRae, quien usó un traje negro y corbata cruzada en lugar de corbata.

La actriz fue nominada a la categoría Mejor Actriz en Película - Musical/Comedia por su papel en The Menu.

Foto:AP

La ceremonia de los Globos de Oro se llevó a cabo en el hotel The Beverly Hilton en Beverly Hills, luego de un año de ausencia y críticas por su falta de diversidad en los nominados. Acudió la mexicana Salma Hayek y lució como toda una diosa.

Anya Taylor-Joy vive un momento de gran fama. Desde febrero de 2020, ha trabajado en siete películas, filmado series de televisión y asistido a múltiples eventos de talla internacional. Su siguiente proyecto es protagonizar la película de Super Mario Bros.

Taylor-Joy​​ es británica-argentina​ y nacida en Estados Unidos.​ Ahora es considerada una de las actrices más bellas de Hollywood, pero durante una aparición en The Drew Barrymore Show dijo que fue intimidada por su apariencia cuando era más joven.

Sus compañeros de escuela la molestaban y salió adelante gracias a sus padres. “Tuve mucha, mucha suerte con mis padres porque cuando me intimidaban por mi apariencia, mi madre siempre decía: ‘Uno siempre mira el interior de alguien. No miras la clase, no miras nada de eso. No miras lo que hacen para un trabajo. Sólo te enfocas en: ‘¿Te gusta el corazón de esa persona?’”.

Foto: AP

Anya Taylor-Joy también pasa por un gran momento a nivel personal. Recientemente se casó con Malcolm McRae, un músico que toca el piano y la guitarra en una banda de rock llamada More.

Page Six informó que se casaron en una ceremonia en un tribunal de Estados Unidos.

La pareja confirmó que estaba en una relación en abril de 2021 y la revista People informó que McRae escribió una canción para Taylor-Joy dos días después de conocerse

“Sé que estoy drogado ahora, pero tengo que sacar esto… Creo que somos parecidos en aspectos que no puedo explicar bien, pero podría hacerlo con algo de tiempo. Si alguna vez estuviéramos en el mismo lugar. Quiero lo que es correcto, pero lo quiero sin previo aviso ahora y creo que queremos algo igual”.

Mira las fotos de Anya Taylor-Joy en la galería superior.