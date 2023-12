Anya Taylor-Joy viajó a Brasil con Chris Hemsworth para promover su siguiente película de acción en la Comic-Con Experience (CCXP), llevada a cabo en la ciudad de São Paulo.

La estrella del cine, de 27 años, acaparó la atención de propios y extraños al lucir un impresionante look traslúcido ready to wear de Di Petsa para la colección spring 2024, que la hizo lucir angelical y etérea.

Usó un conjunto beige de dos piezas, compuesto por un top corto braless con detalles fruncidos y un sólo tirante, a juego con una maxifalda del mismo tono con paneles transparentes asimétricos.

El atrevido atuendo enmarcó su vientre plano y dejó a la vista su trabajada silueta.

Agregó zapatillas de tacón doradas con brillos, pendientes de oro de Tiffany & Co, así como anillos discretos de cristales preciosos en ambas manos.

Anya Taylor-Joy se ve angelical y bella con conjunto traslúcido al estilo braless en Brasil. Foto: The Grosby Group

En comparación con otras de sus exhibiciones en eventos hollywoodenses y alfombras rojas, en esta ocasión Anya optó por un maquillaje más natural, con una base clara que le dio efecto de porcelana a su piel, labial nude, ligeras sombras oscuras y un fino cat eye que resaltó su mirada felina.

Lució su cabellera rubia platinada peinada con raya en medio y mechones ondulados asimétricos sobre los hombros.

Por su parte, Chris Hemsworth, que es su coprotagonista en la precuela de Mad Max: Fury Road, Furiosa, contrastó su look con el de Anya al llevar un conjunto total black compuesto por pantalones de mezclilla, una playera de cuello medio y una camisa de vestir desabotonada y con mangas dobladas.

Ambas celebridades internacionales asistieron al panel de promoción de CCXP 2023 para promover el filme donde también se mostraron Dune: Part II, Godzilla x Kong: The New Empire y Aquaman: The Lost Kingdom.

Según los detalles de la cinta, Hemsworth interpreta a Dementus, “una persona muy violenta, loca y brutal que nace del Yermo”, dijo el actor en el panel, y agregó: “Ha nacido en un espacio donde lo que importa es matar o morir. Ha aprendido a gobernar con una mano de hierro. Hay un carisma en él y es un carisma muy manipulador”.

La película cuenta la historia de una joven Imperator Furiosa, interpretada por Anya Taylor-Joy. En los filmes anteriores, su papel fue interpretado por la estrella Charlize Therón.

La película se estrenará mundialmente el 24 de mayo de 2024, aunque las giras de promoción y presentación ya comenzaron con el Comic-Con Experience de Brasil.

