Así es la villa de $35 mil dólares por noche en la que se hospedará Adele en Las Vegas

Durante su residencia Weekends With Adele at The Colosseum en Caesars Palace en Las Vegas, Adele disfrutará de una lujosa estancia en Nobu Villa.

De acuerdo con The Sun, la cantante se hospedará en la exclusiva villa, ubicada en el Nobu Hotel del mismo resort donde dará sus conciertos.

El alquiler de la villa cuesta más de $35 mil dólares por noche; su estadía de tres meses normalmente costaría cerca de $2.5 millones, pero Adele no gastará ni un dólar en el alquiler.

Y es que su residencia le permitirá recibir un paquete VIP de alojamiento y servicios por parte de Caesars Palace.

Una fuente le dijo a The Sun en exclusiva: “Adele está recibiendo el paquete VIP más asombroso que cualquier artista. Ella podrá pedir comida en cualquier restaurante Caesars, así como tener un gabinete de bebidas alcohólicas lleno de todas las bebidas que desee”.

Entre otros beneficios destaca el transporte con chofer desde su casa en Beverly Hills al aeropuerto, viaje en avión privado a Las Vegas y transporte privado hacia Caesars Palace.

El alojamiento se trata de una mini casa de 10 mil 300 pies cuadrados en la azotea de Nobu Hotel, dentro del resort.

Tiene un diseño de inspiración japonesa con tres dormitorios, un asador, un jardín zen can bañera de hidromasaje al exterior, así como balcones con vistas a The Strip, una sala de lujo, una mesa de billar, comedor minimalista, baños equipados y cocina.

Adele recientemente retomó sus planes para hacer la residencia en Las Vegas luego de cancelarla horas antes de iniciarla en enero pasado.

En un video que compartió en redes sociales dijo a los fanáticos que debía cancelar los conciertos debido a retrasos en entregas debido al covid. “Mi espectáculo no está listo”, dijo llorando.

Recientemente apareció en la portada de Elle UK y en entrevista exclusiva dijo que la cancelación de sus concierto fue “el peor momento de su carrera”.

Agregó que, a pesar de estar emocionada por el programa, no estaba satisfecha y decidió cancelarlo.

“Simplemente no había alma en él. El montaje del escenario no estaba bien. Estaba muy desconectado de mí y de mi banda y carecía de intimidad. Y tal vez me esforcé demasiado en darle esas cosas en un entorno tan controlado”.

A inicios de abril se informó que Adele había despedido a su equipo creativo y que contrató uno nuevo para reiniciar con los planes de la residencia

La intérprete de All I Ask iniciará con su serie de 32 conciertos el 18 de noviembre de 2022 y los finalizará el 25 de marzo de 2023. “Es realmente, realmente nostálgico. Va a ser hermoso”, adelantó y agregó que habrá bastante interacción con la audiencia más allá de la interpretación de sus más grandes éxitos.

Asimismo, con la planeación de los conciertos, Adele quiere contar la historia de su carrera, desde sus inicios hasta ahora que es una de las estrellas más grandes de la música.