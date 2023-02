Malcolm el de en medio cumple 20 años como una de las series más exitosas de la televisión. Actualmente se transmite completa en algunos servicios streaming y los espectadores no pueden dejar de sentir nostalgia por sus personajes.

La serie de situación contó con seis temporadas y un total de 151 episodios. El 9 de enero del 2000, más de 23 millones de personas sintonizaron el primer episodio.

Protagonizada por el actor Frankie Muniz como Malcolm, Bryan Cranston como Hal y Jane Kaczmarek como Lois, el programa se centró en las aventuras de una familia de clase media dentro de un barrio popular de Estados Unidos.

Aunque la mayoría de sus espectadores aman u odian a los personajes principales, los secundarios también añadieron grandes momentos a la serie.

¿Qué fue de 'Jessica', la niñera de 'Malcolm el de en medio’?

Uno de los personajes secundarios más detestados fue el de la niñera Jessica, interpretado por la actriz estadounidense Hayden Panettiere.

Jessica era una joven con problemas familiares en casa. Constantemente visitaba a la familia de Malcolm para escapar de ellos.

Su principal característica era su astucia, la cual muchas veces llevaba hasta la manipulación. Sabía perfectamente cómo tratar a Lois para meter en problemas a Malcolm, Reese y Dewey e incluso llegó a ser su niñera.

Malcolm detestaba cuando Jessica llegaba a superar su inteligencia, pero también sentía empatía y cariño por ella.

Hayden Panettiere tenía 16 y 17 años cuando interpretó a Jessica. Ahora tiene 31 años y así es como luce.

¿Qué fue de Hayden Panettiere después de Malcolm?

Hayden comenzó su carrera a los 11 meses, protagonizando comerciales para marcas como Playskool. Saltó a la fama con su papel de Claire Bennet en la serie de televisión Héroes en 2006 y como Juliette Barnes en la serie Nashville.

También apareció en películas como I Love You, Beth Cooper (2008), The Forger (2012) y Over the Wall (2013). En el año 2015 hizo una aparición el videojuego Until Dawn (PS4).

Hayden Panettiere se comprometió en 2013 con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko. Ambos se convirtieron en padres de una niña en 2014.

Hayden Panettiere presume su vida en redes sociales

La actriz abrió al público su cuenta de Instagram y dejó ver algunos aspectos de su vida privada: fotografías en la playa, en la piscina, fotos familiares de antaño, sus gustos artísticos e incluso llamó a los estadounidenses al voto 2020.