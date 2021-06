Así luce 'Niles' a 22 años de haber terminado 'La Niñera'

Hace 22 años llegó a su fin una de las series de televisión más queridas y famosas, no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.

Nos referimos a la comedia de situación de La Niñera, producida y protagonizada por Fran Drescher.

El programa, que duró seis temporadas, contó las aventuras de Fran Fine como la niñera de los niños Sheffield y posteriormente de la enamorada y finalmente la enamorada esposa de Max Sheffield, padre de los pequeños.

La serie noventera dejó muchos personajes memorables e icónicos que brillaron en la historia por sí mismos, gracias a su personalidad y memorables intervenciones en cada episodio, como Niles, el elegante mayordomo británico.

Interpretado por Daniel Davis, el personaje se colocó como uno de los favoritos del público por sus irreverencias y comentarios sarcásticos que dejaron en jaque más de una vez a todos sus compañeros del cast, pero principalmente a su coprotagonista CC Babcock interpretada por Lauren Lane.

Daniel Davis antes y después de La Niñera

El actor, que originalmente es de Estados Unidos y no de Reino Unido como se pintó en la serie, debutó en la televisión en 1980 de forma oficial con el programa Texas, pero a los 11 años fue parte del casting del programa Betty’s Little Rascals.

Luego de ello apareció en The Doctor is Out, Camino al Cielo, Dynasty y Star Trek: The Next Generation, su papel más relevante para ese entonces llegó con The Nanny en 1993.

Después de esta serie, el actor apareció en Frasier, Ugly Betty y The Practice, así como en The Prestige.

Su talento y carisma hicieron que Davis conquistara el teatro con Wrong Mountain, obra que le hizo merecedor a una nominación de los premios Tony; La Cage Aux Folles, y otras puestas en escena más en Broadway.

Sus últimos proyectos como actor han incluido participaciones en series como The Fran Drescher Show, Gotham y The Blacklist.

Daniel Davis y Niles en La Niñera

En una reciente entrevista que tuvo con el programa matutino Studio10, el actor contó cómo se unió al elenco dejando fuera al actor Roddy McDowall que también había asistido al casting y que se perfilaba como uno de los favoritos debido a su fama.

Reveló que Fran Drescher se burló de él cuando pensó que le habían ganado el papel de Niles y que Fran dijo que no estaba dispuesta a tener competencia en su propio programa que le pudiera robar atención a ella.

“Ella dijo: ‘No, porque entonces sería el show de Roddy McDowall y este es el show de Fran Drescher”. Así que de inmediato supe dónde estaba parado”, dijo Davis.

Así luce actualmente Daniel Davis, Niles.

