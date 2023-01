Bad Bunny baja en lista de popularidad tras arrojar celular de fan

La polémica por el comportamiento del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien esta semana lanzó el celular de una fan al mar, no cesa en las redes sociales y ha provocado una bajada en la popularidad en Spotify de algunas de sus canciones.

Aunque el artista eliminó este jueves el mensaje que publicó en Twitter justificando su comportamiento, varios internautas lo han difundido de nuevo y han expresado su descontento con su actitud.

El controvertido mensaje decía: "Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo".

Según un video compartido en redes sociales, durante un paseo por La Romana, en el este de República Dominicana, una fan intentó hacerse un selfi con el reguetonero, quien le arrebató el teléfono y lo lanzó al agua.

Bad Bunny is under fire for throwing away a fan’s phone after they violated his personal space in the Dominican Republic. pic.twitter.com/bz1LsMz8Oz