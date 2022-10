Bella Thorne conquista en sesión con vestido-abrigo de látex al estilo braless

Bella Thorne rodó una campaña publicitaria para su marca de joyería Thorne Dynasty en la que destiló la sensualidad y glamour que la caracterizan con un elegante atuendo rojo.

Las redes sociales de su marca compartió un video en el que la actriz parece haciendo alarde de su belleza al estilo braless con un vestido de tipo abrigo confeccionado en látex carmesí.

Posó para la cámara ataviada con un vestido de escote prominente y hombros descubiertos. Contó con un cinturón ajustado a su trabajada cintura, solapas gruesas, mangas holgadas y bolsas sobre las caderas.

Se lució frente a la cámara luciendo varias piezas de joyería de su marca en tonos dorados y blancos, con gargantillas de perlas y varias pulseras en las muñecas y pendientes circulares, así como anillos en las manos y pequeñas cadenas de oro pegadas a sus uñas rojas.

La exactriz de Disney lució su belleza definida con maquillaje en tonos rojizos, labial carmesí, un fino cat eye, sombras brillantes rojas y blush color durazno fuerte; mientras su cabello se lució peinado al estilo de Jessica Rabbit, con mechones ondulados de lado, sobre sus hombros descubiertos.

En una publicación previa al video promocional, Bella posó para la cámara desde un balcón de cristal con la ciudad de Los Ángeles de fondo.

Bella Thorne recientemente celebró su cumpleaños número 25 con varias celebraciones y viajes a la playa en compañía de su nuevo novio, el productor Mark Emms, primero en Grecia, después en Milán y en República Dominicana.

Thorne y Emms comenzaron su romance este verano, luego de que ella terminara su compromiso con el italiano Benjamin Mascolo.

En su cuenta de Instagram compartió varios detalles de su idílica escapada, incluidas tomas de sesiones fotográficas que rodó en Mykonos ataviada con brillantes y escasos trajes de baño.

Durante sus celebraciones en el Caribe, bajo la temática de disco, se le unieron Emms, sus hermanas Dani y Laili, su madre y un amplio grupo de amigos.

Según el Daily Mail, la celebridad rentó una lujosa propiedad de dos pisos para hospedar a todos sus invitados, además salió a pasear en yate y practicó tirolesa.

A pesar de sus múltiples viajes por el mundo, fiestas y trabajo en su marca de joyería, la actriz prepara su participación en el thriller Rumble Through the Dark y aparecerá en la película The Trainer junto a Julia Fox.

MA