Bella Thorne y la 'reina del fitness' lucen 'bikini body' en México

La actriz Bella Thorne fue captada por paparazzis cuando realizaba algunos estiramientos en las playas de Tulum, México.

Deslumbró ataviada con un pequeño bikini gris amarrado a sus caderas con cordones blancos. Dejó a la vista su abdomen plano y silueta tonificada. Recogió su cabellera pelirrioja en un moño alto y lució su rostro sin maquillaje.

La estrella de Amor de Medianoche intercambió besos con su pareja Benjamin Mascolo, de 27 años. Él usó un traje de baño negro y mostró los múltiples tatuajes que tiene en su pecho, espalda y brazos al salir sin camisa.

Foto: Grosby Group

De acuerdo con información de Daily Mail, la pareja se hospedó en el maravilloso hotel O'Tulum con piscinas frente a la playa turquesa.

Durante su estancia en México, Bella Thorne se encontró con Jen Selter, mejor conocida en redes sociales como la reina del fitness. Ambas realizaron algunos ejercicios de equilibrio junto a la alberca usando bikinis en color violeta y rosa.

Jen Selter tiene más de 12 millones de seguidores en Instagram, con quienes frecuentemente comparte tips de entrenamiento. Sin embargo, no da clases presenciales porque “se siente abrumada” por la atención que recibe.

Su vida es el ejercicio. En una entrevista con Fox News aseguró que ha trabajado duro para llegar a ser la influencer que es ahora. Por lo mismo, no emprende proyectos en los que no crea al 100%. Actualmente, vende ropa deportiva; misma que modela en Instagram.

Bella Thorne viajó a México en la víspera de Año Nuevo con su equipo de trabajo y familia. Se enfrentó a críticas de usuarios de redes sociales, quienes la cuestionaron por viajar en medio de la pandemia de coronavirus.

Ella se defendió argumentando que viajaron en un jet privado y que todos se han realizado pruebas de Covid antes y durante su estancia en Tulum.

Un usuario escribió: “Ok, pero no habrías tenido que hacerte la prueba de Covid TANTAS veces si te hubieras quedado en casa”. Otro señaló: “Qué desperdicio de pruebas, la gente las necesita para los trabajadores de primera línea, no para las ricas. No son para que tengas unas vacaciones divertidas, aunque tampoco esperaba ese tipo de inteligencia de ti”.

Thorne respondió: “Por eso nos hacían pruebas cada dos días y usábamos cubrebocas cuando estábamos en público. Todos en nuestro grupo fueron evaluados. Antes, durante y después”, reiteró.

La actriz estrenó en noviembre la película Girl, un thriller piscológico. Ahí interpreta a una joven que regresa a su ciudad de nacimiento para matar a su padre abusivo, pero descubre que ya había sido asesinado el día anterior.

El tabloide Daily Mail señala que Bella Thorne tiene al menos nueve títulos en alguna forma de preproducción o filmación.

