Beyoncé presume sus curvas con revelador vestido transparente

Beyoncé rompió Instagram con su última sesión de fotos, donde presumió su figura curvilínea ataviada con un vestido completamente transparente.

Queen B, como es conocida en redes sociales, lució una creación de Celia Kritharioti Couture compuesta por una malla nude y aplicaciones brillantes y bordados plateados en áreas estratégicas del cuerpo.

Beyoncé sumó más de 3.6 millones de reacciones en la publicación y decenas de comentarios que alabaron su belleza. La prenda de Beyoncé tenía una abertura que subía hasta su cadera.

Aumentó el glamour con una lujosa gargantilla de diamantes, aretes brillantes y lentes de sol. Llevó un maquillaje dominado por tonos nude y delineador negro para profundizar su mirada. Dejó suelta y ondulada su cabellera.

Este fue el look de Beyoncé para su Gold Party, la fiesta que ofrecen ella y su esposo Jay Z después de los Premios Oscar. Se realizó en el Chateau Marmont en West Hollywood el domingo por la noche y, por supuesto, destacó entre la multitud.

Beyoncé se presentó en la ceremonia de los Oscars 2022 para interpretar Be Alive, canción que coescribió con Dixson para la cinta King Richard. Y aunque no ganó el Oscar a Mejor Canción Original, su performance fue memorable.

La presentación comenzó con varios hombres y mujeres jóvenes vestidos de verde lima mientras caminaban hacia las canchas. Ella brilló con un atuendo a juego.

Para la alfombra roja, Beyoncé deslumbró con un vestido de Valentino Haute Couture y una capa a juego en un atrevido amarillo neón. Usó aretes Lorraine Schwartz estilo cascada hechos a medida, con un peso de 150 quilates. También llevó un anillo de 35 quilates.

El medio Page Six estima que Beyoncé usó más de 9 millones de dólares en joyas.

Beyoncé, de 40 años, es toda una estrella, pero no se olvida de que la salud mental es más importante que la apariencia.

En entrevista con la revista Harper’s Bazaar, la cantante dijo que en el pasado pasaba demasiado tiempo haciendo dietas. “Estoy aprendiendo a romper el ciclo de mala salud y negligencia. Mi salud, la forma en que me siento cuando despierto por la mañana, mi tranquilidad, la cantidad de veces que sonrío… Esas son las cosas en las que me he estado concentrando”.

Asegura que la salud mental también es cuidado personal. “Tu cuerpo te dice todo lo que necesitas saber, pero tuve que aprender a escuchar. Creo que, como muchas mujeres, he sentido la presión de ser la columna vertebral de mi familia y mi empresa y no me di cuenta de cuánto eso afecta mi bienestar mental y físico”, añadió.

