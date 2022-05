Billie Eilish, Rosalía, Blake Lively y las mejor vestidas de la Met Gala 2022

Kim Kardashian culminó el lunes la alfombra roja de la Gala del Met con uno de los vestidos más emblemáticos de Marilyn Monroe, un vestido envolvente dorado que Monroe usó cuando cantó sensualmente “Happy Birthday” al presidente John F. Kennedy hace 60 años.

Kardashian tuvo que perder un poco más de 7 kilos (16 libras) para poder entrar en el vestido, diseñado por Jean Louis y adquirido en 2016 por el Museo de Ripley en Orlando, Florida, por 4,81 millones de dólares.

El vestido costó originalmente 12,000 dólares. Era tan entallado que a Monroe se lo tuvieron que coser cuando ya lo tenía puesto el 19 de mayo de 1962 para cantar en un evento de recaudación de fondos en el Madison Square Garden. Monroe falleció tres meses después. Se ha conocido como el vestido “Happy Birthday, Mr. President” (Feliz cumpleaños señor presidente) desde entonces.

Blake Lively sonrió para las cámaras con su gran vestido de gala de Versace, acompañada por su esposo Ryan Reynolds vestido de terciopelo marrón, Billie Eilish recicló un vestido con mangas de encaje verde de Gucci y Cynthia Erivo llevaba un vestido de encaje blanco de Louis Vuitton con un tocado a juego para la Gala del Museo Metropolitano de Arte que volvió a su fecha tradicional del primer lunes de mayo tras dos años de desorden por la pandemia.

El tema de la gala era glamur dorado para celebrar el diseño estadounidense, sin embargo, muchos caballeros llevaban el clásico esmoquin negro y muchas de las damas vestidos negros y blancos. Otros rindieron homenajes literales a Nueva York y muchos más sí se atrevieron a brillar en tonos metálicos dorados y plateados.

Lively, una de las coanfitrionas de la gala, llevó un vestido rosa y bronce que se transformó en una capa brillante de azul cielo después de que tiraron de un gran moño que llevaba en su falda. El vestido de Lively se inspiró en la Estatua de la Libertad, el edificio Empire State y el techo azul de la Gran Estación Central de Nueva York.

Cardi B., acompañada por Donatella Versace era una diosa impresionante en dorado con un vestido de malla y cadenas, para un cumpleaños muy a modo para la diseñadora.

“Quería proyectar una mujer y Donatella da una mujer”, dijo Cardi quien hace poco dio a luz a un varón. La inspiración para su vestido era la belleza femenina de las Gibson Girls (dibujadas por Charles Dana Gibson) pero llevada a la modernidad.

Gigi Hadid parecía más una Gatúbela redefinida que una chica dorada. Lució un conjunto de pantalones látex color vino súper entallados con un corsé con transparencias y enorme y pesado abrigo que parecía una chaqueta deportiva de Versace.

Lizzo, por su parte, recibió aplausos cuando tocó su flauta dorada para los fans que veían a los asistentes.

Camila Cabello llevó un enorme vestido blanco de dos piezas con un top que dejaba al descubierto su abdomen, diseñado por Prabal Gurung. El productor de teatro Jordan Roth lució una vistosa capa que asemejaba un cascarón negro con protuberancias circulares y pantalones a juego igualmente adornados. Roth se retiró la capa que se podía usar también como falda.

Janelle Monáe dio una clase de estilo con un vestido negro entallado y brillante y un tocado con rayas blancas y negras de cristales que asemejaba a los gorros de las “flappers” de la década de 1920.

“Me siento orgullosa de ser estadounidense. Me siento orgullosa de usar Ralph Lauren. Este es el glamur dorado del futuro”, dijo Monáe a The Associated Press.