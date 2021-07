Brie Larson luce su silueta tonificada con traje de baño negro

La actriz Brie Larson presumió ante sus más de 6.7 millones de seguidores de Instagram una fotografía en un sauna.

La estrella de la película Captain Marvel se lució con un traje de baño negro completo con tirantes gruesos y escote pronunciado, mientras también resaltaba sus piernas torneadas.

Larson, de 31 años, dejó que su cabello rubio cayera sobre su espalda con rizos marcados mientras su rostro tenía poco maquillaje.



En la fotografía, la actriz se sentó en uno de los asientos del cuarto de madera con luces tenues.

“Sauna, masajes y naturaleza”, escribió la celebridad en la publicación de Instagram al promocionar un servicio de hospedaje en Reino Unido.

A inicios de mes, Brie Larson anunció que dejará su faceta como youtuber luego de comenzar a publicar videos en la plataforma cuando comenzó el aislamiento por la cuarentena de Covid-19.

Sin embargo, la actriz anunció que su agenda de proyectos no le permitirá seguir publicando videos.

"Para ser honesta, no pensé que llegaría a un año con esto. No sabía cómo me sentiría al exponerme semanalmente de esta manera", confesó Larson en su despedida.

La artista dijo que trataría de hacer más videos para su canal, pero no podrá seguir la agenda semanal que acostumbraba. Además, adelantó que se hacercan "cosas increíbles" en su carrera.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Brie Larson.

